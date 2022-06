QuejaCiudadana: Denuncian riesgo de contagios en un retén de Chelem

PROGRESO.– Por tercer fin de semana consecutivo, la Policía instaló un retén alcoholímetro en la glorieta de la comisaría de Chelem, con el fin de verificar que los conductores no manejen en estado de ebriedad y así evitar accidentes.

Sin embargo, la manera en que la corporación está operando el retén, sin ninguna medida sanitaria ni de prevención ante la pandemia del Coronavirus Covid-19 que aún continúa presente, ha generado quejas por parte de varios conductores y vecinos de este puerto.

Así lo informaron esta misma tarde en llamada a la redacción de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, al señalar que los oficiales a cargo del retén, no limpian el dispositivo con el que se realiza el test de alcoholimetría, exponiendo a los ciudadanos a contagiarse de Covid-19.

-Estamos todavía en pandemia, los contagios están en aumento y en el retén de alcoholemia que se instaló aquí en Chelem no limpian el dispositivo, lo que es un riesgo- señaló uno de los quejosos, quien expresó que él ya estuvo enfermo de Covonavirus y estuvo a punto de morir.

-Esto no es un juego, mi petición es totalmente seria y exhorto a las autoridades a que limpien los aparatos para dar seguridad a los que pasamos en ese retén- añadió.

El quejoso, quien pidió no identificarse, señaló que es un riesgo soplar el test, pues «todo mundo pasa y sopla» y no lo desinfectan.

Ya informé de la situación al encargado del retén, pero no han hecho nada al respecto. Pido a las autoridades tomar cartas en el asunto, concluyó. (ProgresoHoy.com)