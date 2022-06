Quién fue Raúl Lara Caro, ex alcalde de Progreso fallecido a los 74 años

PROGRESO. – – Hoy se reportó el repentino fallecimiento del ex alcalde priista Raúl Enrique Lara Caro, quien fuera presidente municipal de Progreso de 1995 a 1998.

Raúl Lara, quien dejó de existir a los 74 años tras sufrir un infarto a las 10 am en su domicilio, era ampliamente conocido en los círculos políticos de todo el Estado y fue no solo priista «de hueso colorado», sino también cerverista de corazón, pues siempre fue promotor de las obras logradas por el también extinto ex gobernador Víctor Manuel Cervera Pacheco, cuyo gobierno fue en gran parte detonante para el desarrollo económico de este municipio, con la realización de proyectos icónicos como el puerto de altura, el Tec de Progreso, la pista de remo y canotaje, entre otras.

Fue contador público de profesión, actividad en la que siempre estuvo activo – cuando no desempeñó un cargo público- desde sus oficinas ubicadas frente al parque principal de esta ciudad.

Raúl Lara fue todo un personaje de Progreso, amplio conocedor de la historia y la política yucateca e incluso nacional.

Ocupó diversos cargos en la administración pública durante varias administraciones, pues también fue tesorero municipal y síndico durante las gestiones de Reina Quintal Recio y Daniel Zacarías Martinez.

Fue también diputado local de 1998 a 2001.

A diferencia de muchos políticos actuales que se manejan con cerrazón, Lara Caro siempre hizo frente a los diversos problemas de su administración, se manejó con transparencia, convocaba a la prensa a todos sus eventos y actividades y siempre mostró apertura hacia los reporteros, incluso en situaciones difíciles.

A las puertas y fachada de su despacho, donde con frecuencia se le podía entrevistar, siempre mantenía imágenes del ex gobernador Cervera Pacheco, pues se identificó como orgulloso cerverista, al igual que su amigo de toda la vida, el empresario Juan Zacarías Dib, con quien impulsó en Progreso homenajes póstumos en memoria del ex gobernador priista para honrar su legado.

Hace aproximadamente un lustro, Lara Caro fue hospitalizado tras realizarse un cateterismo cardíaco, del cual se recuperó sin mayores problemas. En numerosas charlas que tuvimos, tanto en su oficina, como en el Café El Cordobés, siempre agradeció esa nueva oportunidad de vivir por haber salido con bien de su operación.

En ese céntrico café, por cierto, acostumbraba almorzar varios días de la semana tras concluir sus labores en su despacho.

Luego de ser alcalde y diputado, también aspiró años después a la candidatura del PRI a la alcaldía y como parte de su proselitismo colocó carteles con su imagen en numerosos predios de Progreso, principalmente en esquinas. Los letreros de color rojo, además de la foto de Lara Caro, contenían la frase «¡Ánimo campeón!». Curiosamente muchos de esos letreros fueron colocados por sus entonces cercanos colaboradores Julio Canto (ya fallecido) y Obdulio «Yuyo» Mena, este último actual Director de la Policía Ecológica de Progreso.

Su más reciente incursión en la política, el año pasado, no fue precisamente con el PRI, sino con Morena, pues fue administrador de la campaña de la ex priista y candidata de la 4T, Jessica Saidén Quiroz, a la alcaldia de Progreso.

En años recientes y en su calidad de Presidente de la Sociedad del Casino de Progreso, Raúl Lara y otros socios iniciaron una batalla legal contra el Ayuntamiento 2018-2021 encabezado por Julián Zacarías Curi, pues el Gobierno del Estado, a petición municipal, expropiaron el céntrico e histórico edificio para convertirlo en un Centro Cultural. El proyecto nunca se cristalizó, al menos hasta ahora, pues los socios del casino interpusieron recursos legales para frenar la expropiación y recuperar su propiedad.

Incluso el INAH clausuró los trabajos que el Ayuntamiento panista ya había iniciado en ese local ubicado en la calle 31×74. Hasta hoy continúa la clausura federal.

Reciben el pésame su viuda, Mtra. Julia Alcocer Arzamendi, hijos Alicia Desireé y Raúl Lara Alcocer, hijos políticos, y demás familiares.

Trascendió que sus restos mortales serán velados en su domicilio de forma íntima por su familia. Descanse en paz Raúl Lara Caro, conocido politico, cerverista de corazón y entrañable amigo. (ProgresoHoy.com)