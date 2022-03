Ramírez Marín condena censura contra la secretaria general del PRI, Lila Frías

PROGRESO.– Tras la denuncia hecha este día por la Secretaria General del PRI, la progreseña Lila Frías Casillo, luego de que fue censurada y no se le permitió participar en la sesión del Consejo Político del PRI Yucatán, el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín condenó los sucedido y ofreció su total respaldo a la joven política.

A través de las redes sociales, Ramírez Marín externó que: «No me alcanza el estómago para ver lo que quieren hacer del PRI Yucatán. Me da pena la actitud de personas que siempre consideré inteligentes y dignas. ¿Cómo que no se puede intervenir? ¿Entonces a qué se cita al Consejo?», señaló.

El político yucateco también señaló: «Mi total respaldo a mi amiga Lila Frias, no puedo consentir un partido que no respeta la voz de las mujeres ni de su militancia». (ProgresoHoy.com)