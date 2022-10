Realizarán la quinta feria del mucbipollo en el barrio de San Sebastián

MÉRIDA. – – Ayer por la mañana se realizó la presentación de la Feria del Mucbipollo en su quinta edición, la cual tendrá sede en el famoso barrio de San Sebastián, en el corazón del centro histórico de nuestra ciudad de Mérida.

El esperado evento se realizará el próximo 30 de octubre a partir de las 8:00 horas a las 20:00 horas en el campo de softbol de San Sebastián, ubicado en la calle 75 del Centro, a un costado de la iglesia, en donde más de 20 expositores pondrán a la venta los deliciosos pibes que tanto anhelan las familias yucatecas, mexicanas y visitantes de otras partes del mundo que estarán para celebrar nuestras arraigadas tradiciones que se suman al Paseo de Las Ánimas organizado por el Ayuntamiento de Mérida.

Se tendrán en la muestra mucbipollos tradicionales, de pollo con puerco, relleno negro, espelón, entre muchos otros, así como dulces típicos y el helado de huaya.

La quinta edición de la Feria del Mucbipollo se realiza gracias a los patrocinadores: Ayuntamiento de Mérida, Coca-Cola, Botanas La Lupita, La Anita, CIGAPEY SF, Casa Cuba, Sabores Yucatán Sorbetería, Doña Norma Pibes de Jamón y Queso y Reality Fiesta.

En el acto protocolario se contó con la presencia del Mtro. José Luis Martínez Semerena, Director de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mérida en representación del Presidente Municipal Renán Barrera Concha, el Presbítero Lorenzo Mex, Párroco de San Sebastián, C. Henry Eduardo Cetina Cámara, Presidente del Comité Organizador de la Feria del Mucbipollo, Sra. Patricia López Herrera, Tesorera del Comité Organizador, C. Ramón González Quintal Integrante del Comité Organizador, C. Carlos Sánchez, Integrante del Comité Organizador, el Lic. Luis Pasos, en representación de don Freddy Ortíz, Fundador de Botanas La Lupita y Presidente Honorario de la edición de este año de la feria.