Realizarán pruebas de admisión por internet para bachillerato y preparatorias

LOS ASPIRANTES LA REALIZARÁN DESDE SUS CASAS EL 22 DE AGOSTO / HABRÁ EXAMENES DE SELECCIÓN Y DE DIAGNÍSTICO, INFORMÓ LA SEGEY

MÉRIDA.– La Secretaría de Educación de Yucatán dio a conocer a los aspirantes a ingresar a primer grado de los bachilleratos y preparatorias estatales, las nuevas modificaciones al Proceso de Ingreso para el ciclo escolar 2020-2021.

Este proceso incluye a los Cobay, Conalep y preparatorias estatales, y se remarca que existirán dos tipos de examen, según la escuela que se haya solicitado.

A través de un comunicado, la Segey informó que siguiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, habrá dos modalidades de examen de admisión para los alumnos registrados en tiempo y forma.

Las evaluaciones que se realizarán serán de selección y diagnóstico.

El examen de selección se realizará el 22 de agosto de 2020, se contestará en línea desde casa y los aspirantes podrán hacerlo mediante computadora de escritorio, lap top, tableta o

teléfono celular.

Este examen solamente lo presentarán alumnos que deseen ingresar a los siguientes planteles:

COBAY Plantel Ticul

CONALEP Mérida I – Especialidad Enfermería

CONALEP Mérida II – Especialidad Contabilidad

CONALEP Valladolid – Todas las especialidades

CONALEP Tizimín – Especialidad Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo

CONALEP Mérida III – Especialidad Enfermería

Escuela Preparatoria Estatal No. 3 CTM

Escuela Preparatoria Estatal No. 10 Rubén H. Rodríguez Moguel

Escuela Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros

Escuela Preparatoria Estatal No. 8 Carlos Castillo Peraza

Escuela Preparatoria Estatal No. 9 Víctor Manuel Cervera Pacheco

En contraparte, el examen diagnóstico lo presentarán las alumnas y alumnos de los planteles diferentes a los enlistados, y la forma del examen la determinará cada escuela durante los primeros quince días hábiles del ciclo escolar 2020-2021.

Las listas de estudiantes admitidos en todos los planteles, se publicarán el día 28 de agosto del presente en el portal www.bachillerato.yucatan.gob.mx

La Segey puso a disposición el correo [email protected] para resolver dudas.