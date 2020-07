Reanuda Viva Aerobus su ruta Mérida – Tuxtla

MÉRIDA.– El Aeropuerto Internacional de Mérida recibió el pasado sábado el primer vuelo de la ruta Tuxtla Gutiérrez – Mérida de Viva Aerobus después de su reactivación tras el brote del COVID-19 a fin de atender las necesidades actuales de conectividad del estado en camino hacia la nueva normalidad. Viva ofrece 2 vuelos a la semana (martes y sábado) en esta ruta, frecuencia que se mantendrá o ajustará en el transcurso de las siguientes semanas dependiendo de la demanda. Con estos vuelos, Viva ya opera 5 rutas durante julio desde/hacia Mérida con destino a la Ciudad de México, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Monterrey.

“México y sus pasajeros pueden confiar en Viva Aerobus para transportarse de manera segura y al mejor precio. Seguimos reactivando rutas bajo un renovado enfoque en el cuidado, salud y flexibilidad en los vuelos materializado en el programa Viva Contigo. Estamos trabajando para atender las necesidades de conectividad aérea del país en el camino hacia la nueva normalidad”, señaló Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.

Todos los vuelos se realizan bajo disciplinados protocolos de prevención, higiene y seguridad, con irrestricto apego a las recomendaciones y medidas sanitarias emitidas por las autoridades nacionales e internacionales competentes.

Además, con el objetivo de brindar más posibilidades para acceder al transporte aéreo y cuidar la economía de sus pasajeros, Viva Aerobus creó la ‘Tarifa Zero’ y lanzó la nueva alternativa de pago ‘TU Aliado’. Tarifa Zero es una tarifa de viaje que brinda a los pasajeros que no requieren llevar equipaje documentado ni de mano, disfrutar una tarifa preferencial con un descuento por renunciar a su derecho de portar equipaje. Sólo incluye el transporte de un artículo personal, cuyas medidas no excedan de 35x45x20 centímetros, como una bolsa de mano o una “back pack”.