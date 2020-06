Reanudan entrega de apoyos alimentarios en Progreso

PROGRESO.– Luego de que hace una semana, el alcalde del puerto Julián Zacarías Curi, anunciara la suspensión de la cuarta entrega de apoyos alimentarios del gobierno estatal, debido al paso de la tormenta tropical “Cristobal”, este lunes se retomaron las labores de entrega en las diferentes colonias del municipio y sus comisarías.

Por lo cual, alrededor de 850 elementos del Ayuntamiento de Progreso y diversas dependencias del Gobierno del Estado, regresaron a las calles para concluir con la cuarta entrega de 30 mil apoyos a los más de 60mil habitantes del municipio de Progreso.

En ese contexto, la señora Telma Cruz, vecina de la colonia Francisco I. Madero, quien está al frente de un negocio familiar de venta de comida y que a causa de la contingencia por el COVID-19 se quedó sin trabajo hace más de dos meses, expresó: “Nos afectó mucho, pues no hemos salido a vender, aquí vivimos 8 adultos y 6 niños, la situación es difícil, pero gracias a estos apoyos nos hemos mantenido, felicito al alcalde Julián Zacarías Curi y al gobernador, Mauricio Vila Dosal, porque nos están ayudando mucho”

Asimismo, Marta Ceballos, también suspendió su trabajo de venta de marquesitas, chicharrones y elotes, por lo que relata que han sido meses difíciles pues no tienen otra fuente de ingresos que los ayude a sobre llevar la situación.

“la verdad es que, si nos ha impactado bastante nuestra economía, pues al no tener ventas, nos causa pérdidas de insumos y de todo lo que hemos invertido, actualmente nos ayudamos de las mercancías que da el gobierno y agradezco mucho que nos apoyen y estén al pendiente de personas como yo, que nos quedamos sin trabajo”

Por otro lado, Pascual Poot, propietario de un pequeño expendio de la zona, indicó que en las ultimas semanas se ha ayudado de la venta a domicilio, pero esto ha representado un nuevo gasto, al pagar la gasolina para el transporte de su mercancía.

“Nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo sacar adelante el negocio, pues apenas hace unas semanas reabrimos la tienda con servicio a domicilio, pero a veces no nos resulta, pues se gasta más, hasta ahora no sabemos que pasará pues muchos proveedores que nos surten, ya no llegan hasta aquí”

Cabe señalar que en esta entrega y de acuerdo con los protocolos sanitarios para evitar la propagación masiva del coronavirus, las despensas otorgadas casa por casa sin excepción, incluyen un pequeño paquete de cubrebocas y gel antibacterial.

Los apoyos continuarán los próximos días abarcando las colonias del oriente del puerto, así como en las comisarías, por lo que se le recuerda la ciudadanía que es necesario seguir las medidas de prevención al recibir dichos apoyos, para reducir al máximo las probabilidades de propagación del COVID-19.

En caso de no haber recibido el apoyo, las autoridades municipales invitaron a los ciudadanos a comunicarse al número de atención ciudadana: 969 103 6005, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Por último, es importante destacar que gracias al trabajo conjunto y coordinado del alcalde del puerto de Progreso, Julián Zacarías Curi y el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, estas acciones reiteran su compromiso y solidaridad para con los habitantes del municipio, al respaldar a las familias que más lo necesitan.