Recaban firmas en Progreso: piden consulta ciudadana para reubicar una obra de Sedatu

MIEMBROS DE UNA AGRUPACIÓN DENOMINADA COORDINADORA CIUDADANA DE PROGRESO REÚNEN FIRMAS CONTRA LA OBRA DEL MUSEO EN EL PARQUE DEL MALECÓN; AUNQUE ASISTIERON CIUDADANOS, TAMBIÉN ACUDIERON VARIOS IDENTIFICADOS CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EX FUNCIONARIOS DE LA PASADA ADMINISTRACIÓN, UN ASPIRANTE A LA ALCALDÍA Y HASTA CONOCIDOS OPOSITORES DEL ACTUAL ALCALDE PANISTA JULIÁN ZACARÍAS CURI / TAMBIÉN SE MANIFIESTAN CONTRA LA OBRA DE SEDATU EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN YUCATÁN / ASÍ COMO HAY UN GRUPO QUE PIDE LA REUBICACIÓN, HAY CIUDADANOS QUE TAMBIÉN ESTÁN A FAVOR DE LA OBRA EN ESE ESPACIO CON EL FIN DE ATRAER A MÁS TURISMO Y TENER NUEVOS LUGARES PARA EL ESPARCIMIENTO

PROGRESO.– Un grupo de ciudadanos de este puerto se opone a la construcción del nuevo Museo que el Gobierno Federal promueve levantar en terrenos del parque del malecón, con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La inconformidad fue lanzada a través de las redes sociales en una página de una agrupación denominada Coordinadora Ciudadana de Progreso, a la que poco a poco se han sumado diversos habitantes del puerto.

Ayer, luego de la convocatoria lanzada siempre en redes sociales, la agrupación invitó a recolectar firmas contra la demolición del museo, cuyas obras prácticamente ya comenzaron. El terreno ya fue delimitado y cercado con maderas y malla para evitar accidentes. Desde semanas atrás, como informamos, se realizaron mediciones en la zona.

RECOLECCION DE FIRMAS…

Los integrantes de dicha Coordinadora, se reunieron ayer en la esquina de la calle 66×21 para promover una recolecta de firmas con el fin de posponer y reubicar la obra a otro espacio de este municipio, señalando que el parque de la paz no debe ser destruido.

Ayer, en el primer día de la convocatoria para firmar, diversos ciudadanos acudieron a estampar su rúbrica en un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le piden la realización de una consulta ciudadana para que los habitantes de Progreso decidan qué obras se requieren para el municipio, pues según señalan, los progreseños no fueron tomados en cuenta para la priorización de estos proyectos.

La recolecta de firmas continuará hoy y es probable que en los próximos días.

ADEMÁS DE CIUDADANOS, POLÍTICOS CONTRA LA OBRA DE AMLO…

Aunque en el documento que se firma aseguran que se actúa sin visión partidista ni política, en el movimiento llamó la atención la participación no solo de ciudadanos libres, sino también de varios simpatizantes de partidos como Morena y Verde Ecologista de México, así como ex funcionarios municipales del pasado Ayuntamiento «turquesa» que encabezó José Cortés Góngora, considerada como una de las peores administraciones municipales que ha tenido el puerto, por diversas anomalías y desvíos que ocurrieron durante su gestión y que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Auditoría Superior.

Uno de ellos fue «Payo» Manzanero, ex Contralor y ex director del DIF y actual presidente del comité municipal del Partido Verde Ecologista de México e integrante del grupo «pepeblanquista». Manzanero coordinó en el 2018 parte de la campaña priista de Maricarmen Ordaz, quien perdió en las elecciones frente al PAN y el hoy alcalde Julián Zacarías. Según allegados, Manzanero aspira a la alcaldía de Progreso para el 2021 trabajando en alianza con Morena y busca sacar raja política de este conflicto.

Otros simpatizantes de Morena, que incluso trabajan para el Gobierno de México como «servidores de la nación» y en la Delegación del Gobierno de México en Yucatán, han estado promoviendo en las redes sociales que la gente acuda a firmar y se manifieste contra la obra que construirá el propio Gobierno de México.

Incluso en redes sociales, escribieron insistentes mensajes en el muro del titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, señalándole que esta obra se trata de un proyecto no prioritario y otros más señalaron que es una «imposición» del alcalde panista Julián Zacarías Curi.

Señalaron también que en Progreso no se necesita un museo, sino hospitales, centros de rehabilitación para drogadictos, mejores calles, y otro tipo de espacios.

En Progreso se comenta que si bien la inquietud de pedir la reubicación de la obra fue originalmente por intereses ciudadanos, la intervención de varios personajes identificados con la política han «contaminado» la iniciativa.

Cabe señalar que además de personajes ligados a la política, también asistieron ciudadanos libres, que apoyan la iniciativa. Igual es necesario señalar que así como hay personas contra la obra, hay muchos otros ciudadanos que están a favor del proyecto, pues Progreso requiere nuevos espacios para la promoción de la historia, el turismo y esparcimiento.

PROPONEN OTROS ESPACIOS…

En declaraciones a un medio local, el ingeniero Rufino Cervantes, ex funcionario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso en anteriores administraciones y quien acudió a firmar el documento, señaló que el Museo de Geología no es una obra prioritaria para el puerto, pero bien puede construirse en otro espacio y no demoler un parque en el que se invirtieron recursos del pueblo.

Dijo que el museo puede construirse en el edificio del Casino de Progreso que fue expropiado, o en la Casa de Cultura que tiene un terreno grande, espacioso y está céntrico. También está el local del sindicato de taxistas donde se instala el tianguis artesanal, lo pueden comprar.

A la orilla de la playa está el restaurante Eladios que puede ser comprado o expropiado, en fin hay muchos lugares incluso en el malecón internacional, y no destruir un parque que es el único que hay en el malecón tradicional.

PRIMERA ETAPA…

Como se informó, las obras que realizará Sedatu en Progreso, forman parte de una primera etapa del paquete de $500 MDP que autoridades estatales y municipales gestionaron ante el Gobierno de México.

Como informamos, las obras fueron seleccionadas de un catálogo de obras que maneja Sedatu y que con base en encuestas y sondeos realizados por personal de la UNAM, se determinó la realización del Museo y un nuevo parque de playa en el malecón internacional, así como obras en las comisarías de Progreso.

Los quejosos aseguran que los progreseños no fueron consultados para la realización de estas obras, al parecer desconociendo todo el protocolo que conlleva la construcción de un proyecto federal. (ProgresoHoy.com)