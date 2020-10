Reconoce Vila a médicos yucatecos destacados

EL PROGRESEÑO, DR. MANUEL JESÚS BLANCO PAJÓN, FUE UNO DE LOS QUE RECIBIÓ LA DISTINCIÓN EN EL MARCO DEL DÍA DEL MÉDICO



MÉRIDA.– Ayer, en el marco del Día del Médico, el Gobernador Mauricio Vila Dosal reconoció la dedicación, esfuerzo, compromiso y sacrificios que hacen los médicos del estado para cuidar de la salud y mejorar la calidad de vida de los yucatecos, especialmente ahora con la pandemia por el Coronavirus.

Desde el monumento al médico, el Gobernador encabezó esta ceremonia, donde rindió homenaje a la labor que realizan los profesionales de la medicina y la valentía que los ha caracterizado, ya que son, junto con las enfermeras y el resto del personal hospitalario, quienes se han mantenido en el frente, luchando por la salud de todos e, incluso, dando la propia vida por la de los yucatecos.

Durante la conmemoración, Vila Dosal reconoció con la medalla “Hermanos Laviada Arrigunaga” las amplias trayectorias de los médicos Gregorio Cetina Sauri y Luis Emilio Gregor Delgado, quienes por más de 4 décadas se han desempeñado en el área de la salud con mucha dedicación en favor del cuidado y preservación del bienestar de los yucatecos.

De igual manera, el Gobernador entregó la distinción Médicos Destacados a los doctores Sara Isabel Peraza Canul del Colegio de Médicos Generales de Yucatán; Manuel Geovany Acevedo Lozano del Colegio de Cirugía Pediátrica; Irma Rosa Gabriela Bastarrachea Sosa del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán; Manuel Jesús Blanco Pajón del Colegio de Anestesiología; María del Carmen Jiménez Pérez de la Sociedad Yucateca de Climaterio, Menopausia y Osteoporosis; José Antonio de Jesús Ceballos Rivas del Colegio de Otorrinolaringólogos; y María Dolores Patrón Casares del Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán.

En su mensaje, Vila Dosal destacó la valentía de los humanos, ya que, a pesar del muy humano temor a contagiarse, de cuidar a sus familias, del cansancio, el estrés o las incomodidades de portar el equipo de protección los que se encuentran en áreas Covid, no dan ni un paso atrás y siguen dando lo mejor de cada uno.

El Gobernador señaló que uno de los programas más importantes emprendidos durante su Gobierno es Médico 24/7, a través del cual se garantiza la atención médica todos los días, todas las noches y todos los fines de semana en el interior del estado, y a 2 años de administración, todas las cabeceras municipales del interior del estado ya cuentan con un consultorio de este esquema para asistencia complementaria. Aunado a ello, el programa Médico a Domicilio ya se encuentra en prácticamente en todo el territorio. En ambos esquemas se encuentran laborando 500 médicos.

Ante el inicio de la pandemia, continuó el Gobernador, se tuvo claro que, a la par de proteger la salud de todos los yucatecos y fortalecer nuestro sistema de salud, también teníamos que darles las mejores condiciones a nuestro personal médico para que pudieran cumplir con su labor de la manera más efectiva y segura para todos, por lo que se implementó el Plan estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud de los yucatecos, donde se invirtieron 1,500 millones de pesos de los cuales 500 millones se destinaron exclusivamente para facilitar la labor del personal de salud, dotándoles de todo lo necesario para realizar su trabajo.

Además, Vila Dosal indicó que mucho antes de registrar el primer caso en el estado, se hizo una revisión de inventario, se logró adquirir a tiempo equipo médico y de protección para nuestro personal de salud antes de que este equipo se agotara en todo el mundo, con lo que se dotó a hospitales públicos, sin importar si son estatales o federales, con miles de kits de protección personal, caretas, cubrebocas KN95 e insumos de higiene como gel antibacterial para el cuidado del personal de salud que labora atendiendo a pacientes con coronavirus; al igual que de equipos de alta tecnología, entre ventiladores, monitores de signos vitales, máquinas de rayos X portátiles, tanques de oxígeno y cajas airbox, entre otros.

Además, prosiguió, se iniciaron los preparativos para ampliar la capacidad hospitalaria en todo Yucatán y que no se viera superada, por lo se realizó una reconversión hospitalaria que incluyó la ampliación del Hospital General de Valladolid y el equipamiento de un Hospital temporal en el Siglo XXI, y se continuaron equipando ambulancias para que el traslado de pacientes no represente un riesgo para su salud con cápsulas aislantes de alta tecnología, ventiladores de traslado, tanques y reguladores de oxígeno, equipos desfibriladores, oxímetros de pulso portátil y termómetros para medir la temperatura a través del canal auditivo.

Acompañado de María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, el Gobernador dijo que, a fin de contar con suficientes vehículos para el traslado de pacientes, se adquirieron 12 nuevas ambulancias, totalmente equipadas, que fueron entregadas a la Secretaría de Seguridad Pública.

Para apoyar al personal médico en otros aspectos de su vida diaria, Vila Dosal apuntó que se creó la Ruta de la Salud, integrada por circuitos interconectados que enlazan a los centros de salud de Mérida, y en la que autobuses urbanos brindan el servicio de transporte gratuito, se gestionó que médicos y personal de salud tuvieran hospedaje gratuito para que se sintieran más seguros y sin temor de contagiar a sus seres queridos.

De manera adicional, el Gobernador agregó, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal del Estado para sancionar con años de cárcel y multas a quienes agredan a los profesionales de la salud y, para seguir reconociendo y motivando a nuestros médicos y profesionales de la salud, se lanzó la campaña de Héroes Ciudadanos para que más yucatecos se sumen al reconocimiento de su trabajo y que cuando veamos a un doctor o una doctora, les demos las gracias por esta batalla que están dando por la salud de nuestras familias.

» A lo mejor ustedes no se sienten héroes, pero para esa familia, para esa persona que le salvan la vida, son héroes, y como Gobernador yo también los veo como héroes, porque nada de lo que estamos haciendo de camas, ventiladores, insumos médicos, funciona sin el personal humano, que son ustedes. Todo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento es para ustedes», afirmó Vila Dosal ante el titular de la Secretaría de Salud, Mauricio Sauri Vivas, y del diputado Manuel Díaz Suárez.

Junto con el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, el Gobernador recordó que el próximo año será o muy complicado porque no solamente vamos a enfrentar el Coronavirus, sino que el presupuesto del Gobierno federal para el 2020 viene con una reducción de 1, 800 millones de pesos, pasando de 9,300 a 3,500 millones de pesos el próximo año, es decir una tercera parte.

Ante esto, Vila Dosal indicó a través de un acuerdo con el sector empresarial, se está llevando a cabo una reapertura económica segura que permitió no solamente bajar los índices que teníamos de ingresos diarios y de ocupación hospitalaria, sino que también los ha mantenido, por lo que llamó a no bajar la guardia y continuar siendo responsables para evitar rebrotes.

En ese sentido, el Gobernador señaló que es importante entender que, después de 8 meses, hay muchos giros en el estado que no han ingresado un peso y no hay nadie que pueda aguantar 8 meses sin recibir ingresos, por lo que es momento de darles la oportunidad a todos de salir a ganarse la vida y para ello, no se pueden relajar las medidas.

«Se está dando la apertura en algunos giros que no habían podido abrir en otros meses y que era urgente por la necesidad que tienen esas familias de salir adelante, pero sepan que vamos a ser implacables en la supervisión de los protocolos. Quienes no cumplan con los protocolos establecidos serán clausurados y, por supuesto, si los números de ingresos diarios de ocupación hospitalaria se empezaran a elevar a niveles preocupantes, sin titubear, porque lo primero es la salud, estaríamos regresando a semáforo rojo», aseveró Vila Dosal.

Por último, el Gobernador reiteró que continuar cumpliendo con las medidas sanitarias y con los protocolos de higiene es tarea de todos. «Démosles la oportunidad a todos de salir adelante, pero seamos responsables con nuestras acciones».

El médico cirujano Gregorio Cetina Sauri, con 47 años de trayectoria, tiene la especialidad de pediatría médica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentra certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es profesor de tiempo completo de medicina de la Universidad Marista de Mérida, es médico pediatra de la Clínica Médica Itzaes.

Actualmente, cursa el diplomado en docencia en la Universidad Marista de Mérida, ha participado como alumno, profesor, instructor, conferencista y coordinador en innumerables cursos de actualización, congresos, talleres, simposios y convenciones. Ha participado y realizado varias publicaciones científicas. Es socio numerario del Colegio de Pediatras de Yucatán, fue director del Hospital Agustín O’Horán, ha sido presidente de la Sociedad Yucateca de Pediatría, así como miembro del Consejo Directivo del Consejo Mexicano de certificación en Pediatría y ha recibido varios reconocimientos del Colegio de Pediatría de Yucatán por su labor médica, académica y humanista.

Por su parte, el médico cirujano Luis Emilio Gregor Delgado tiene 42 años de servicio médico. Es especialista en Ginecología y Obstetricia en el hospital Luis Castelazo Ayala (Antes Gineco 4), está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, es médico ginecólogo en el Centro Médico de las Américas (CMA). Ha laborado como médico ginecoobstetra en el Hospital Agustín O’Horán, en Mérida, y en el Hospital Benito Juárez, del IMSS.

Ha sido profesor en técnica quirúrgica para residentes, es miembro activo del Colegio de Ginecoobstetricia y en varias ocasiones ha sido parte de la mesa directiva, ha asistido a diversos cursos de actualización y congresos, siendo en ocasiones profesor adjunto. Como acto altruista ha participado en conciertos musicales en beneficio de diferentes hospitales. Actualmente es presidente de la Sociedad Yucateca de Climaterio, Menopausia y Osteoporosis.

Posteriormente, el Gobernador colocó una ofrenda floral y montó guardia de honor a Médicos de Bata Blanca fallecidos en cumplimiento de su labor.