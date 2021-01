Reconocen el trabajo de mujeres recolectoras de Prolimpia

PROGRESO.– El alcalde Julián Zacarías Curi reconoció el trabajo de seis mujeres, pertenecientes a la dirección de Recolecta de Residuos Sólidos Urbanos “PROLIMPIA”, quienes recibieron esta mañana un reconocimiento por su trabajo, así como nuevas casacas rosadas.

“Mi visita es para recordarle a la ciudadanía que Prolimpia marcha gracias a ustedes. Estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo, aun en medio de la serie de eventualidades que hemos vivido, han sacado adelante el compromiso que se tiene con la población. Continúen así y construyamos un mejor municipio”, aseveró el munícipe.

Dicha visita se realizó en las inmediaciones de Servicios Públicos en donde se resguardan las unidades de recolección, ahí el edil también fue recibido por el titular de Prolimpia, Carlos Sáenz Sánchez, quien explicó la dinámica de trabajo de los más de 70 colaboradores, en especial de las mujeres.

“El servicio comienza a partir de las 7:30 de la mañana, todos los días. Mujeres y hombres recorren el puerto de Progreso así como las seis comisarías para brindar el servicio de recolección de manera ordenada, esto desde noviembre de 2019, fecha en que inició operaciones la dependencia”, indicó.

En ese sentido, una de las orgullosas recolectoras que ha estado desde los inicios de Prolimpia es Minelia Isabel García Poot; quien tiene tres hijos que le han externado apoyo y reconocimiento a su labor, inclusive también al desempeño del resto de sus compañeras y compañeros.

“Tengo tres hijos; una de 14, un varón de 12 y el más chico de 9 años. Ellos están orgullosos de mi trabajo, incluso cuando ven que la gente tira basura en la calle o que los propios vecinos no amarran bien sus bolsas de basura, mi hijo más pequeño les ha dicho que no hagan eso, porque perjudican el trabajo, no sólo el mío, sino también el de mis compañeros”, dijo García Poot.

Otra de las mujeres que con su trabajo contribuye significativamente a la limpieza del puerto es Sugey González, quien también es madre de tres hijos, y lleva prestando sus servicios a Prolimpia durante un año, externó: “hemos coincidido con personas respetuosas y atentas con nuestro trabajo, pero también personas que te tratan mal por ser una recolectora. Sin embargo, sabemos que nuestro trabajo es honesto y hacemos lo posible por brindar un buen servicio”.

Las mujeres agradecieron al alcalde Julián Zacarías Curi las atenciones que ha tenido, no sólo con el grupo femenino, sino también con todos colaboradores, “siempre hemos tenido el apoyo del alcalde, de los directores, siempre están al pendiente de nosotros”, y aprovecharon la ocasión para invitar a la población a agilizar la recolección siguiendo las siguientes recomendaciones.

“Al desechar vidrios rotos que estos se guarden en un recipiente por separado a fin de evitar cortaduras, hemos visto compañeros cortarse, asimismo a amarrar bien las bolsas de basura, respetar los horarios y en el caso especial de los residuos sanitarios, también depositarlos en una bolsa aparte”, explicaron las mujeres.

El edil concluyó su visita, al entregarles playeras rosas de manga larga con franjas reflectantes y les reiteró, “trabajamos mucho para que temas de equidad salgan adelante en el municipio. Ustedes son un ejemplo de que las mujeres juegan un papel importante en el desarrollo de la ciudad”.