Récord de pleitos en muelles de Yucalpetén

AUTORIDADES ESTARÍAN POR CONFORMAR UN NUEVO COMITÉ PARA PONER UN CONTROL EN LOS ATRACADEROS, ASÍ COMO MAYOR VIGILANCIA Y REVISIONES PARA FRENAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y ENERVANTES

PROGRESO.— En plena temporada de captura de pulpo y ante la falta de vigilancia de las autoridades policíacas, en el puerto de abrigo de Yucalpetén se registra un récord de pleitos entre pescadores, los cuales han sido grabados y hasta transmitidos en vivo por otros hombres de mar a través de las redes sociales.

De acuerdo con armadores y trabajadores de los muelles, van más de una decena de pleitos registrados en la zona de muelles, donde los hombres de mar dirimen sus diferencias a puño limpio.

Como se sabe, los muelles de Yucalpetén son parte del recinto federal a cargo de la Administración Portuaria Integral de Progreso (API), la cual hasta ahora no ha tomado medidas en serio para poner orden en los atracaderos.

Y es que el problema no es solamente por los pleitos entre pescadores, sino también por la contaminación, pues los pescadores dejan basura regada por los muelles e incluso la desechan en el mar, así como la venta de evervantes, y el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas en los muelles, problemas a los que las autoridades no han puesto un alto.

PRÓXIMO COMITÉ…

Hay versiones de que será en breve que las autoridades tomarán acciones, se informó que se instalaron «plumas» para controlar el acceso de los trabajadores y restringir el paso a vendedores y otras personas que nada tienen que ver con la actividad pesquera, sin embargo, hasta el momento no hay nada concreto.

Trascendió que será mediante un nuevo comité del puerto de abrigo que se tratará, mediante una tarea titánica, de regular la actividad en los muelles.

Se comenta que las autoridades propondrán poner vigilancia a cargo de la Armada de México en todos lo muelles; realizar revisiones a todos los que entren y salgan de los muelles, que no se permita el consumo de bebidas alcohólicas ni drogas en los atracaderos y que los pescadores sean sancionados en caso de detectar que incumplen estas medidas.

Hay versiones de que el Ayuntamiento también formará parte de esta regulación que se espera en los muelles, y que incluso se solicitará a los armadores pagar por servicios de recolecta de basura, lo mismo que en los locales comerciales ubicados en los muelles que al parecer no pagan por ese servicio, así como sancionar a quien sea detectado contaminando tanto en los muelles como en el mar.

Mientras eso sucede, los pleitos en los muelles pesqueros se han convertido en un espectáculo constante, al grado de que los propios pescadores ya le llaman a modo de broma como «La casa del boxeo». (ProgresoHoy.com)