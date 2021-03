Regresa a las comisarías el Módulo de Salud del Ayuntamiento

PROGRESO.– Habitantes de las comisarías de San Ignacio, Flamboyanes, Paraíso así como las porteñas de Chuburná y Chicxulub contarán de nueva cuenta con el servicio gratuito del Módulo de Salud Médica, esto luego de que el alcalde diera el banderazo de inicio de operaciones de dicha unidad esta mañana a las afueras del Palacio Municipal.

Acompañado del regidor y del titular de Comisarias, Luis Armando Reyes Maldonado y Ricardo Jerez, respectivamente, así como de la titular de Salud, Vanessa Alcalá Díaz; el edil presentó de nueva cuenta el Modulo de Salud, en esta ocasión con un equipo más completo para atender las distintas necesidades de los habitantes de las comisarías.

Y es que en febrero de 2019, el Ayuntamiento de Progreso presentó dicha unidad móvil, pero en marzo de 2020 tuvo que suspender sus servicios por la pandemia; durante ese tiempo, la Comuna invirtió en instalar un recuperador de agua y lavabos, adaptar una rampa asimismo acondicionar un espacio para farmacia y otro para la atención odontológica, este último incluye la instalación de un compresor, una silla dental ajustable y una máquina para esterilizar instrumentos.

En ese contexto, el edil resaltó: “estoy muy contento de poder entregar este módulo más equipado; he recorrido las comisarías, y la gente me decía cuán importante era su regreso porque les brindaba la atención médica y los medicamentos de manera gratuita, asimismo evitaba desplazamientos hacia Progreso. El tema de salud me es importante, no solo el de pandemia, sino también de otros padecimientos que se presentan durante todo el año, y con este módulo estaremos haciendo un esfuerzo por apoyar a la ciudadanía”.

Respecto al servicio, el Modulo de Salud Médica será atendido por el doctor Abdul Garmiño Rodríguez; la psicóloga Wendy Graniel Campos; el nutriólogo Jesús Caballero Canché; el odontólogo Harvy Narváez Denis así como la asistencia de Karina Navarrete, en enfermería.

Para recibir atención médica y medicamentos, el ciudadano deberá presentarse únicamente con copia de identificación oficial, dentro de un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

El modulo estará únicamente en las zonas céntricas de las comisarías, bajo el siguiente rol: lunes en San Ignacio; el martes en Flamboyanes; el miércoles en el puerto de Chuburná, mientras que los jueves en Chicxulub puerto y viernes en la subcomisaría de Paraíso.

En el puerto de Chelem se hace la excepción del módulo, dado que cuenta con médico 24/7, también a cargo del Ayuntamiento de Progreso en coordinación con el Gobierno del Estado.

Y para dar inicio con el servicio, el edil posteriormente acudió a Paraíso, donde hoy le corresponde estar al módulo; ahí aprovechó en saludar a los primeros pacientes que ya se encontraban recibiendo las atenciones, como la señora Suemy Rendón, quien resaltó la gratuidad de éstos: “la verdad sí hacía falta que viniera el modulo, yo venía con regularidad a consultar, y siempre me han facilitado los medicamentos sin costo, me da gusto que haya regresado”.

Otra de las pacientes que solicitó el servicio fue la señora Abigail Uicab, quien llevó a su pequeña a una consulta odontológica, ella destacó: “es una muy buena opción para nosotros que vivimos en comisarías, pues porque no tenemos que trasladarnos a otros lugares, ni usar el transporte público, además de que hay menos afluencia de gente y así no nos ponemos en riesgo”.

Cabe resaltar que para dar un servicio seguro ante la actual contingencia sanitaria, el personal del Módulo de Salud lleva a cabo un protocolo preventivo que consiste en tomar la temperatura de los pacientes, aplicar gel antibacterial, invitar al uso de cubrebocas en todo momento, asimismo respetar la distancia entre usuarios, sin olvidar que la unidad será sanitizada al concluir su jornada.

Por último, el edil agradeció a los habitantes de las comisarías, no solo su paciencia sino también la confianza hacia su gobierno, «esto es posible gracias a ustedes, al pago oportuno de diversos impuestos. Como administración, nuestro trabajo es escuchar las necesidades de la gente, trabajar en ello y canalizar los recursos en mejorar de diversos servicios públicos. Este módulo es de ustedes, ayúdenos a cuidarlo”.