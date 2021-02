Regresará el módulo médico a la subcomisaría de Paraíso

EL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS VISITÓ LA COMUNIDAD CON SU JORNADA DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA ATENDER A LOS HABITANTES

PROGRESO.– El retorno del Módulo Médico de Salud y la ubicación de topes en calles nuevas son las próximas acciones que realizará el Ayuntamiento de Progreso a fin de dar respuesta a los habitantes de la subcomisaría de Paraíso, quienes platicaron ayer por la tarde con el alcalde Julián Zacarías Curi durante la Jornada de Atención Ciudadana que se llevan a cabo todas las tardes.

A casi 10 días de que el alcalde acudiera a Paraíso para encabezar una actividad artística organizada por la Dirección de Cultura en el nuevo quiosco de la comunidad, el edil regresa a dicha comisaría, esta vez para escuchar y reiterarles a los habitantes que continuarán las mejoras en calles y alumbrado.

“Entiendo que hay muchísimas necesidades en las comisarías, el ritmo de trabajo que veníamos realizando tuvo que detenerse cuando la pandemia comenzó, tuvimos que redireccionar nuestros recursos para hacer frente a la contingencia sanitaria que aún nos viene afectando a todos, y luego también a la serie de fenómenos meteorológicos que se suscitaron el año pasado”, explicó el munícipe.

Para después resaltar que aún con todo eso, se continuó con la encomienda para sacar adelante varios temas, como calles, “con orden seguiremos avanzando. La inversión no llega sola, hay que sentarse con inversionistas y plantearles nuestros trabajos y gestionar. Si uno no hace eso, los recursos no nos llegarían”.

Y es que gracias a esas gestiones con la iniciativa privada, en la subcomisaría de Paraíso se trabajó la repavimentación de 3,400 metros lineales de calles; por una parte con el apoyo de la inmobiliaria Rosavento Ciudad Maya y por otra con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Asimismo, se pudo entregar en diciembre del año pasado un quiosco con parador fotográfico y otras mejoras a su alrededor, esto con el apoyo de la empresa de almacenaje Guardabox y a su director, el licenciado Agustín Illesca Molina.

Por lo que reiteró que la finalidad de regresar a Paraíso es para, “llevarme ese levantamiento de lo que todavía hace falta, y continuar con más zonas. Hoy los escuché y sé que necesitan topes en las calles nuevas, y los tendrán. Me dijeron que necesitan alumbrado, y también ese tema ya lo estaremos resolviendo, recientemente recibimos lámparas nuevas que reemplazarán a muchas que no cumplen las normas y por eso nos dejaban sin iluminación”.

Respecto al tema de salud, petición que también fue muy recurrente en cada vecino, como la señora Paola Pool, a quien le preocupa la salud de sus dos nietos que le dejaron encomendados; en especial a uno de 4 años que padece bronquitis asmática, esto derivado de una complicación que tuvo su madre durante el embarazo.

Ella explicó: “tal vez me alteré al pedir el servicio médico al alcalde, pero cuando te dejan a dos pequeños y no hay dinero, es complicado. Mi esposo es pescador y estamos pasando por una mala racha. Espero que sí regrese pronto la atención médica porque sí nos hace mucha falta, a mi preocupa la salud de mi nieto”.

En ese sentido, el edil respondió que el Módulo Médico de Salud regresará, “tuve que suspenderlo por la pandemia, es un lugar con aire acondicionado y no quise exponer a los usuarios y a los médicos, pero ahora que lo retomaremos, vendrá más equipado y organizado, pues también dará atención psicológica, nutricional y dental, incluyendo medicamentos. Todo será gratuito, con las medidas de prevención ante la actual contingencia”.

Zacarías Curi concluyó su visita escuchando el reconocimiento de don Jorge, quien le expresó: “agradecemos todos los apoyos que nos han dado; tanto usted como el gobierno estatal. Cuando empezó la pandemia, el apoyo de despensas fue parejo, fue incondicional, y eso es se agradece”.

A lo que el munícipe respondió: «cuando eres alcalde, eres alcalde para todos. Agradezco tus palabras, y para eso estamos. Poco a poco iremos sacando adelante a Paraíso, solo es cuestión de trabajar juntos”, finalizó.

Durante la Jornada de Atención Ciudadana estuvieron presentes la regidora de Desarrollo y Asistencia Social, Ivone Rassam Jiménez; los titulares de la Policía Ecológica, Smapap, Servicios Públicos y Ecología, Prolimpia, Pesca, Desarrollo Urbano y Obra Pública así como de la Unidad de comisarías, de igual modo el comisario de Paraíso, José Efráin Blanco Moo.