Rehabilitan caseta en la Vicente Guerrero, tras asalto al Oxxo

PROGRESO.– A dos días del asalto cometido en una tienda Oxxo en la colonia Vicente Guerrero -la segunda que atracan en menos de 30 días en este municipio-, la Policía Municipal continuó la rehabilitación de la caseta de policía número 15 ubicada en la calle 112×37, en el parque del rumbo.

Todo parece indicar que ésta fue la respuesta de las autoridades tras el asalto ocurrido en el citado Oxxo, a una cuadra de la caseta, donde según la propia policía, el atraco fue cometido por un sujeto apodado «Torobizco» portando un arma de juguete.

La citada caseta policíaca, como informamos, llevaba dos años en el abandono, pues nunca más fue ocupada tras el asesinato de un policía en ese lugar en junio de 2020.

El crimen, como publicamos, fue cometido hace dos años por un sujeto desconocido quien atacó con arma blanca al agente municipal. El policía fue lesionado de muerte en el cuello, por lo que se desangró a las puertas de la tienda de enfrente, a donde acudió a pedir ayuda.

Hoy, la caseta fue pintada, está siendo acondicionada y todo indica que la Policía Municipal la habilitará nuevamente para ponerla al servicio de los ciudadanos, quienes ayer mismo, tras el asalto al Oxxo, insistieron en la necesidad de que se cuente con ese servicio.

QUE NO SEA «LLAMARADA DE PETATE»…

Los vecinos de la zona indicaron que esperan que la caseta no solo sea nada más una «llamarada de petate» tras el asalto al Oxxo.

«Ojalá y no solo la pinten, sino que se designen a dos agentes -como mínimo- y equipados con radio, para la vigilancia en el sitio, pues suelen asignar solamente a un elemento y no le proporcionan radio», indicó una vecina del rumbo.

Los vecinos comentaron que si bien los agentes tienen celulares, la comunicación vía radio en casos de emergencia es más fluida e inmediata.

SEIS MESES AL FRENTE…

Como se sabe, el Jefe de la Policía de Progreso es el agente Omar de la Cruz Herrera Cocom, quien acaba de cumplir seis meses al frente de la corporación, tiempo durante el cual se han registrado no solo asaltos, sino varios asesinatos, como los ocurridos en Flamboyanes y Progreso, así como robos, muchos de los cuales no han sido esclarecidos.

Junto con el jefe policíaco, también fue designada Cristina González Dorantes como subdirectora, quien según los ciudadanos, poco ha hecho en el cargo, pues ha destacado más por fotografiarse mientras alimenta a los perritos callejeros (labor que bien podría estar a cargo de la Policía Ecológica) y tomarse fotos con artistas que visitan Progreso, en vez de fortalecer la corporación y sus actividades operativas. Además, como se sabe, la subdirectora de policía también se desempeña como Directora de la Mujer, tras el cese de Mercedes Arjona, quien fue despedida tras ser sorprendida por el propio alcalde haciendo grilla en horas de trabajo en la ciudad de Mérida.

Como se sabe, con frecuencia los ladrones son detenidos por robos menores, pero casi en todos los casos son liberados, pues según la misma policía, los afectados no denuncian. Pese a que no son procesados, la propia policía difunde fotografías de los detenidos e incluso filtra fotos y vídeos a empleados municipales que lo difunden en sus páginas de las redes sociales y en otras que maneja la Comuna como si fueran medios informativos. (ProgresoHoy.com)