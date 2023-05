Renán Barrera consolida el sistema de movilidad urbana sustentable en Mérida

Con la presentación del programa “En Bici”, el Presidente Municipal convierte a Mérida como una ciudad amigable con el medio ambiente, conectada y saludable.

MÉRIDA.– Con la presentación del programa “En Bici”, el Alcalde Renán Barrera Concha consolida la movilidad urbana sustentable, inclusiva y que representará un beneficio para las y los ciudadanos que se trasladan diariamente en diferentes medios de transporte.

Acompañado del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el Presidente Municipal presentó este programa que forma parte de la Declaración Mérida 2050 “Trabajando Juntos”, como una alternativa de movilidad que beneficiará directamente a quienes desean trasladarse en bicicleta de un punto a otro, conectar con el sistema de transporte público o contribuir a cuidar el medio ambiente.

“Con esta visión desde el Ayuntamiento, podemos subrayar que la movilidad es llegar a donde quieras, de la forma que quieras, como te sientas contento. Trabajadores, estudiantes, amas de casa y población en general, podrán transportarse en bicicleta, teniendo interconexiones con la red de transporte público en puntos estratégicos, con mucha más facilidad, rapidez y seguridad”, dijo.

Por su parte, al reconocer que, hoy, Yucatán y Mérida avanzan hacia la modernidad, el Gobernador Mauricio Vila Dosal aseguró que para crear ciudades sustentables y reducir el tráfico, tiene que mejorar el transporte público, como se ha hecho con el “Va y ven” y, próximamente, el Ie-Tram.

“Así es como se va a disminuir el tráfico, no haciendo más calles o más segundos pisos, terceros pisos y cuartos pisos; vayan a la ciudad que quieran en el mundo y esa no es la solución. El enfoque tiene que ser ciudades más amigables, no para los automóviles, sino para las personas: más peatones, más bicicletas, más transporte público y, por último, más automóviles”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que la prioridad en una calle es el peatón, porque no contamina ni consume combustible; después, la bicicleta, por las mismas razones, y luego, el transporte público porque en un autobús viajan 50 personas, mientras que en un automóvil, de 1 a 3, como máximo.

“La gente usa bicicletas en Mérida con ciclovías o sin ciclovías, ya las estaba utilizando y, a medida que sigamos haciendo ciclovías, como los 70 kilómetros que hicimos en el año 2021, va a haber más gente que utilice las bicicletas; por eso, trabajamos en generar alternativas para que la gente se pueda mover y trasladar en otras formas”, recordó.

Al invitar a la población a promover y utilizar este medio de transporte, Vila Dosal llamó a hacer de Mérida una ciudad mucho más sustentable, al cuidar y sembrar más árboles, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que hacen que se caliente la atmósfera y haya más calor.

Acompañado de Cecilia Patrón Laviada y Rommel Pacheco Marrufo, diputados federales; Rafael Hernández Kotasek, director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT); Beatriz Gómory Correa, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial y presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Centro Empresarial de Mérida; Ignacio Gutiérrez Solís, director de Gobernación y Everardo Flores Gómez, presidente de Cicloturixes, A.C., Barrera Concha indicó que el 39.4 por ciento de las casas yucatecas cuentan con al menos una bicicleta de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020.

Además, señaló que con “En Bici”, Mérida se convierte en una ciudad más amigable con el medio ambiente, más saludable y más conectada con los 83.8 kilómetros de ciclovías construidas por el Ayuntamiento del 2012 al 2023 cuya inversión asciende a 56 millones 354 mil 249.56 pesos.

“Les puedo decir que prácticamente al día de hoy todas las comisarías de Mérida están prácticamente interconectadas por ciclovías y este programa de ‘En Bici’ nos va a permitir que estas ciclovías se puedan utilizar de una manera mucho más segura”, expuso.

A ello, continuó, se suman los 71.7 km de ciclovías construidas a través del Plan de Infraestructura de ciclovías entre gobierno estatal en puntos como el Paseo de Montejo – Entronque Dzibilchaltún, así como la zona Norponiente de Mérida y la zona Norte de Mérida.

Por su parte, Gutiérrez Solís, informó que en esta primera etapa se contarán con 300 bicicletas inteligentes geolocalizables ubicadas en 53 Bici Estaciones las cuales están distribuidos en toda la ciudad en 32 kilómetros cuadrados que tocan los cuatro puntos cardinales en Mérida.

“Es importante resaltar que estas Bici Estaciones tienen puntos de conexión con el sistema ‘Va y ven’ en varios lugares como la UTM, el Siglo XXI, Tecnológico de Mérida, entre otros, así como también tiene puntos de conexión con el Circuito Enlace y Circuito Aventura”, abundó.

El funcionario dijo que “En Bici” es una aplicación de bicicletas compartidas que permite a la ciudadanía de Mérida encontrar, desbloquear y utilizar bicicletas de alta calidad en diferentes ubicaciones de la ciudad, de manera fácil y económica.

Los primeros 3 meses de uso de “En Bici” serán gratuitos, para que todas y todos los habitantes de Mérida puedan probar el servicio y disfrutar de sus beneficios sin costo alguno, y posteriormente se fijará una tarifa accesible, agregó.

“La aplicación “En Bici” es fácil de usar y está disponible en la App Store y Google Play. Solamente se necesita descargar la aplicación escaneando el código QR y crear una cuenta, posteriormente se ingresa al perfil, se activa el Bluetooth, se selecciona una bicicleta en la Bici Estación en la cual estamos ubicados, se escanea el código QR en el manubrio para abrir el candado e iniciar con tu viaje”, expuso.

Al finalizar el recorrido, abundó, se pueden dirigir a la Bici Estación más cercana y depositar la Bici. Para concluir el viaje se realiza desde la App siguiendo las indicaciones y se cierra el candado de la Bici de forma manual.

