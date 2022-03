Renán Barrera dijo que no hay reportes de sanciones ni denuncias al respecto

MÉRIDA.- Tras la marcha feminista en la que cuatro monumentos del Paseo de Montejo y uno en el parque de Santa Ana fueron intervenidos con mensajes alusivos al 8M, el alcalde Renán Barrera Concha dijo que no hay reportes de sanciones ni denuncias al respecto.

«Como en cualquier evento público, siempre buscamos primero que nada garantizar la seguridad de los participantes, de la ciudadanía en general, sobre todo, cuando son eventos masivos», dijo el alcalde al opinar sobre la actividad que convocó a unas seis mil mujeres, según cálculos de la Policía.

En esta ocasión intervinieron con pintas y grafitis los monumentos a la Patria, a Justo Sierra, a Felipe Carrillo Puerto y a los Montejo, así como el parque de Santana. De éstos, el monumento a los Montejo fue el que recibió más pintas.

En breve rueda de prensa luego del izamiento de la bandera de la Paz en el Parque de las Américas, el alcalde Renán Barrera Concha respondió, luego de que se le preguntó si habrá o no denuncias por las pintas a los monumentos, que es a la autoridad estatal a quien le corresponde por daños en patrimonio ajeno.

A la pregunta de si puede haber paz sin estado de derecho o si puede haber paz si no hay detenidos, respondió: «Esa línea muy delgada entre el respeto a la libertad de expresión y el cuidado a la libertad de todas las personas, tanto los que crean en esas luchas como los que no, y en ese sentido siempre estará por encima la libertad de expresión, siempre y cuando no dañe a terceros”.

¿Cuánto costará la restauración de los monumentos pintados en el 8M?

Mencionó que el Ayuntamiento le dará seguimiento al hecho. También dijo que aún no se sabe cuánto costará la restauración de los monumentos, pero que ya se platicará con el INAH y los diferentes actores para poder hacer el presupuesto.

Restauración de monumentos en 2021

En la marcha del año pasado, la restauración de la base del monumento a los Montejo, que también fueron intervenidas con pintura y aerosol, costó $100,000, mientras que los daños de la escultura de Andrés Quintana Roo y el piso francés del siglo XVIII del parque de Santa Ana ascendieron a $80,000.

La restauración del Monumento a la Madre, que fue grafiteada durante la marcha 28S en septiembre de 2019, costó cerca de $120,000.

Por su parte, Mario Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal, señaló que en la marcha hubo en realidad dos grupos: uno masivo que salió del Remate de Paseo de Montejo y en el que incluso se vio a familias, y otro más pequeño que salió del parque de Santa Ana. Y reiteró, que salvó las pintas a los monumentos, no hubo daños a terceros ni lesionados.