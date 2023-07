Renán Barrera hace un llamado a sumar por Yucatán

TIXKOKOB. – – Líderes y militantes panistas de este municipio se dieron cita para escuchar el mensaje de Renán Barrera Concha, quien agradeció la unidad que caracteriza a la familia panista e hizo un llamado a no caer en divisiones, sino en sumar a quienes quieren conservar la calidad de vida que prevalece en Yucatán.

“Tenemos que sumar a todos por un objetivo común que es cuidar Yucatán”, subrayó Barrera Concha, quien fue recibido a ritmo de batucada y con banderolas panistas ondeando por el auditorio.

El consejero nacional y estatal del PAN recordó que Yucatán es una de las ciudades más seguras en México y advirtió el riesgo de perder la paz y tranquilidad que gozamos los yucatecos y los residentes que escogieron al estado como su nueva casa.

“Por eso es importante de que unamos fuerzas y pongamos a un lado nuestras diferencias y privilegiemos nuestras coincidencias”, enfatizó el político yucateco, ante los aplausos de los asistentes.

“Si no caminamos en el mismo sentido, sino defendemos las mismas causas por encima de nuestras diferencias, va a ser difícil que cuidemos nuestro Estado. Los diferentes podemos estar unidos, porque hoy tenemos la oportunidad y una causa en común ¿quién no está a favor de la seguridad?”, señaló el alcalde meridano.

Contagiados por el ánimo y la firmeza de su mensaje, militantes y liderazgos demostraron su total apoyo a Renán Barrera, a quien corearon “¡Gobernador!, ¡Gobernador!”, arrancando otra ola de aplausos.

El consejero panista agradeció las muestras de aprobación y reiteró, como lo ha hecho en otros municipios, que llegado el momento y respetando la ley va a participar en el proceso electoral de 2024.

“Lo voy a hacer convencido de que tenemos en ustedes al mejor equipo que quiere a Yucatán, porque sé que juntos, en su momento, vamos a enfrentar ese reto y ese desafío que es evitar que se descomponga el estado. Juntos podemos eliminar los riesgos”, enfatizó.

“En su momento, en los 106 municipios habrá oportunidad de plantear nuestras propuestas, habrá tiempo de trabajarlas y esto es fundamental porque la gente quiere saber de qué se va a tratar”, expresó Barrera Concha.

Entrevista en la “Jaula del Pajarraco”

A temprana hora, en el mercado municipal “Manuel Romero Ancona”, se escuchaba a través del sonido” ¡Renán Barrera Concha en Tixkokob!”, “¡En unos momentos estará llegando al mercado!”. Era la voz de Mario Silveira Malaver, conductor de radio.

A su llegada se dirigió directamente a la “Jaula del Pajarraco”, donde fue entrevistado por el conductor Silveira Malaver, quien le preguntó los motivos de su visita al municipio.

Renán expuso que el principal objetivo es promover en Tixkokob los programas de éxito en Mérida que se pueden replicar en el municipio y destacar la labor que realiza el gobernador Mauricio Vila en materia de seguridad, desarrollo económico, generación de empleo, obras de infraestructura y programas sociales, entre muchos otros.

Panuchos de huevo en el mercado

Posteriormente, Renán se dirigió a la lonchería Doña Reyna, donde desayunó los tradicionales panuchos de huevo que la han dado fama al municipio.

Después, hizo un recorrido por el mercado municipal, donde saludó a los comerciantes y posteriormente visitó a una fabricante y reparadora de hamacas de Tixkokob, con quien platicó e intercambió ideas para promover esta actividad en Mérida.