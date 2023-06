Renán Barrera se reúne con dos mil parcelarios y líderes henequeneros

IZAMAL. – – Ante dos mil parcelarios y líderes henequeneros reunidos en esta ciudad, Renán Barrera Concha afirmó que es posible que la industria henequenera vuelva a convertirse en un negocio redituable si cuenta con los apoyos suficientes que impulsen este cultivo tradicional de Yucatán.

“No existe ninguna actividad agropecuaria que no tenga apoyo de su gobierno, el campo tiene que contar con apoyos puntuales, la actividad henequenera debe ser subsidiada para que pueda ser viable y rentable”, subrayó el político yucateco en otro de sus encuentros con productores del interior del estado.

“El henequén es una historia que está vigente, es una actividad que debe permanecer y no depender de lo que suceda en los mercados, porque es parte de la idiosincrasia del yucateco. Cuenten con mi apoyo para ser un gestor de esta actividad a la que le tengo profundo respeto y estoy seguro que con su apoyo y confianza ¡Yucatán va a reverdecer si caminos juntos!”, indicó Barrera Concha, en la desfibradora “Manuel Cecilio Villamor”.

En la reunión con dos mil parcelarios, henequeneros, líderes y exalcaldes de los municipios de Xocchel, Tahmek, Cacalchén, Tixkokob, Seyé, Tekantó, Telchac Pueblo, Suma, Tepakán, Bokobá, Dzoncauich y Motul, el alcalde meridano reiteró su apoyo y compromiso para impulsar a través de gestiones la actividad henequenera y la economía de quienes siguen firmes en este cultivo.

Renán Barrera habló de las experiencias exitosas de la zona rural de Mérida, como el programa “Círculo 47”, en el que el Ayuntamiento apoya a los productores de las comisarías para comercializar sus productos, el cual puede replicarse en los municipios del interior del estado.

“Estaré cerca para que podamos construir en equipo esa justicia social que tanto se dice en los discursos y que se pueda ver aterrizada en los bolsillos de ustedes. Estoy convencido que podemos crecer juntos, hacer proyectos y tener un mejor Yucatán y para ello debemos mantenernos unidos”, aseveró Renán Barrera, ante los aplausos de los asistentes.

Como un detalle, el político yucateco recibió de obsequio bolsas de henequén que elaboran artesanas de esta región.

Posterior a la reunión, el alcalde realizó un recorrido por la desfibradora en compañía de Bernardino Martín Chan, presidente de la Asociación de Parcelarios Autónomos de Yucatán; Manuel Jesús Chan Rabell, comisario municipal de Citilcum; Juan Manuel Medina Castro, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Yucatán (CNC), y José Luis Hu Moreno, presidente del Comité de la desfibradora “Manuel Cecilio Villamor, entre otros dirigentes.

A su llegada a Izamal, Barrera Concha se reunió en Palacio Municipal con el alcalde de este municipio, Warnel May Escobar, de extracción priista, y luego realizó una visita al convento de San Antonio de Padua, donde le dio la bienvenida Fray Mario Gabriel Moo Chalé, con quien platicó antes de dirigirse a la reunión con los henequeneros.