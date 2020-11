Renuncias y conflictos internos por el manejo del PT en Progreso

PROGRESO.– A menos de un mes que tomaron posesión y en medio de conflictos internos por el manejo de ese instituto político en Progreso, directivos del Comité Directivo Municipal del Partido del Trabajo (PT), presentaron su renuncia.

Así lo dieron a conocer mediante cartas que entregaron el pasado 23 de octubre al Presidente Estatal de ese partido, Francisco Rosas Villavicencio, en donde seis de ellos justificaron su salida por «motivos personales».

Como informamos, el comité del PT Progreso tomó protesta el 10 de octubre de 2020 (click para ver nota), quedando integrado por varios ex priistas y ex «turquesas», principalmente gente ligada al ex alcalde José Cortés y designando como presidente al maestro Darío Campos Manrique.

Los que enviaron cartas de renuncia fueron: Roberto Valdez Ayala, Yireh Gordillo Ortega, Neguivi Cortes Lozano, Patricia Peón Parra, Juan Carlos Noh Loeza, Jaret Gordillo Ortega. Trascendió que uno más, Manuel Lezama Góngora, quien fungía como vocero, pero que aún no tenía nombramiento oficial, también renunció.

Fuentes del PT en Progreso que pidieron el anonimato informaron a ProgresoHoy.com que la renuncia de estas siete personas, se debió a que no se les permitió manejar el partido a su antojo, pues ellos obedecían a intereses de otras personas.

Se informó que incluso uno de ellos, Juan Carlos Noh, realizó recientemente declaraciones no autorizadas en medios locales, sin informarle previamente al presidente.

EX FUNCIONARIO MUNICIPAL QUERÍA OPERAR EL PT…

Incluso, nuestras fuentes en el PT indican que otra de las personas que se intentó involucrar en el partido y que incluso aspiraba a una candidatura, es un ex funcionario municipal y actual empleado del Gobierno del Estado, a quien señalaron de haber metido a varias personas y de tratar de manejar al PT.

Nuestras fuentes señalan que antes de la renuncia de los siete directivos, esta persona tuvo diferencias con el presidente Darío Campos Manrique, por lo que se cortaron relaciones con él.

LÍDER DICE QUE HABRÁ RUEDA DE PRENSA…

Entrevistado esta tarde, vía telefónica, sobre la renuncia de los directivos del partido, el presidente del PT Progreso, Darío Campos, prefirió no negar ni confirmar la salida de estas personas.

«Más adelante ofreceremos una rueda de prensa para informar, pero por ahora me reservo, no puedo confirmar ni negarlo. Vamos a evitar especulaciones», dijo a pesar de que las cartas de renuncia presentan sellos de recibido del comité estatal de ese partido.

Se le insistió al respecto de la información que hoy circula tras la renuncia, pero el líder del PT prefirió no hacer mayores declaraciones.

DEL PT AL VERDE ECOLOGISTA…

Por cierto, hoy mismo trascendió que varios de los ahora renunciantes, se integrarán en breve al Partido Verde Ecologista de México, partido integrado también por ex priistas y «turquesas». Según nos informaron, la llegada de los «ex petistas» al Verde, también generaría renuncias de personas que no están de acuerdo con la llegada de más «chapulines». (ProgresoHoy.com)