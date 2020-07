REPORTECOVID: Contagios continúan al alza en Yucatán

SIGUEN AUMENTADO LOS CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS EN PROGRESO: UN NUEVO CONTAGIO Y UN FALLECIDO

PROGRESO.– El puerto registró este día un nuevo caso positivo de Coronavirus y un fallecimiento.

En el reporte de ayer martes, la SSY informó de 3 nuevos casos en Progreso y un muerto. Al día de hoy, en Progreso hay 167 casos positivos en el acumulado histórico.

el parte médico de este miércoles 29 de julio:

7,285 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.

Hoy se detectaron 200 nuevos contagios de Coronavirus.

128 en Mérida,

20 en Valladolid,

6 en Temozón y Ticul,

5 en Tizimín,

4 en San Felipe

3 en Hunucmá y Tekax,

2 en Hocabá, Hoctún, Kanasín y Tinum, y

2 foráneos, y

1 en Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Halachó, Motul, Peto, Progreso, Río Lagartos, Seyé, Sinanché, Tecoh, Tixméhuac, Ucú y Umán.

En total, ya son 9,283 casos positivos, 108 de los cuales son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 5,073 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 28 de julio), que viven en:

1,250 en la zona Norte

1,437 en la zona Oriente

520 en la zona Centro

812 en la zona Sur

1,054 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 28 fallecimientos:

1.- Masculino 52 años de Umán HAS/DM

2.- Masculino 48 años de Tizimín HAS/Obesidad/DM

3.- Masculino 52 años de Mérida Sin comorbilidades

4.- Masculino 65 años de Ticul HAS/DM/Asma/Obesidad

5.- Masculino 67 años de Umán HAS

6.- Masculino 64 años de Kanasín Tabaquismo

7.- Masculino 64 años de Motul Obesidad

8.- Masculino 53 años de Mérida HAS/DM/Obesidad

9.- Femenino 70 años de Izamal HAS/DM

10.- Femenino 52 años de Ticul HAS/DM

11.- Masculino 55 años de Teabo Sin comorbilidades

12.- Femenino 53 años de Ticul DM/HAS/Obesidad

13.- Femenino 61 años de Campeche Sin comorbilidades

14.- Masculino 69 años de Quintana Roo DM/HAS/Hipotiroidismo

15.- Masculino 62 años de Cenotillo DM/Obesidad

16.- Masculino 52 años de Valladolid DM/HAS

17.- Masculino 76 años de Mérida HAS

18.- Masculino 43 años de Mérida DM/HAS

19.- Femenino 79 años de Ticul DM

20.- Masculino 61 años de Ticul Sin comorbilidades

21.- Masculino 72 años de Temozón DM/HAS/Cardiopatía

22.- Masculino 62 años de Valladolid Obesidad/HAS

23.- Masculino 61 años de Mérida HAS

24.- Masculino 68 años de Izamal HAS

25.- Masculino 65 años de Halachó DM/HAS

26.- Masculino 42 años de Mérida Sin comorbilidades

27.- Masculino 62 años de Umán HAS

28.- Masculino 30 años de Mérida Inmunosupresión

(SI BIEN EN EL REPORTE ESCRITO EL GOBIERNO NO INFORMA NINGÚN MUERTO EN PROGRESO, EN EL REPORTE DIARIO TRANSMITIDO EN VIVO A TRAVÉS DE LA CUENTA OFICIAL DE FACEBOOK DE LA SECRETARÍA DE SALUD SE INFORMÓ DE UN FALLECIDO EN ESTE MUNICIPIO)

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 1,092 las personas fallecidas a causa del coronavirus.

370 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

536 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 98 años.

Estaremos actualizando la información todos los días, por este mismo medio.