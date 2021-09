ReporteCovid: Ocho nuevos contagios y un fallecido en Progreso

Este es el parte médico de este martes 21 de septiembre:

Les informamos que, la aplicación de la segunda dosis contra el Coronavirus a personas de entre 30 y 39 años que viven en Mérida, se amplía hasta mañana miércoles 22 de septiembre.

Esta jornada de vacunación se llevará a cabo solamente en los Macrocentros habilitados en el Centro de Convenciones Yucatán “Siglo XXI” y en el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva “Kukulcán”, así como en el módulo de vacunación de la Unidad Deportiva “Inalámbrica”.

Se estarán aplicando únicamente segundas dosis AstraZeneca a personas pertenecientes a ese grupo de edad, por lo que se invita a no acudir a las personas que no hayan recibido vacuna alguna porque no serán vacunadas y para evitar aglomeraciones.

Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias.

Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas.

Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 279 pacientes en hospitales públicos.

59,723 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 68,274.

Hoy se detectaron 261 nuevos contagios de Coronavirus.

83 en Mérida,

27 en Kanasín y Valladolid,

14 en Tekax,

12 en Hunucmá,

10 en Ticul,

9 en Umán,

8 en Acanceh, Maxcanú, Motul y Progreso,

7 en Sucilá,

6 en Tizimín,

5 en Izamal, Oxkutzcab y Tixkokob,

4 en Akil,

2 en Conkal, Dzitás y Temax,

1 en Chankom, Chichimilá, Dzán, Peto, Sudzal, Tixpéual, Ucú y Yobaín,

1 foráneo.

De los 68,274 casos positivos, 557 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 40,695 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 20 de septiembre), que viven en:

10,807 en la zona Norte

10,343 en la zona Oriente

3,838 en la zona Centro

6,015 en la zona Sur

9,692 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 16 fallecimientos:

1.- Masculino 64 años de Ticul Obesidad

2.- Masculino 79 años de Halachó HAS/Obesidad

3.- Masculino 33 años de Mérida HAS/DM/IRC

4.- Femenino 41 años de Progreso Sin comorbilidades

5.- Masculino 90 años de Mérida HAS

6.- Femenino 73 años de Mérida Sin comorbilidades

7.- Masculino 69 años de Mérida DM/HAS/IRC/Obesidad

8.- Masculino 79 años de Valladolid HAS

9.- Masculino 51 años de Mérida HAS/Enfermedad cardiovascular/IRC

10.- Masculino 63 años de Mérida DM

11.- Masculino 72 años de Mérida DM/Asma/HAS/Enfermedad cardiovascular

12.- Masculino 80 años de Mérida HAS

13.- Masculino 73 años de Acanceh Sin comorbilidades

14.- Masculino 52 años de Tizimín HAS/IRC

15.- Femenino 89 años de Mérida Sin comorbilidades

16.- Femenino 62 años de Mérida Enfermedad cardiovascular/IRC

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 5,824 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 2,448 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 279 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.

LOS INDICADORES SEMANALES DEL SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR NARANJA.