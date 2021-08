ReporteCovid: Progreso reporta 17 nuevos contagios

Este es el parte médico de este jueves 19 de agosto:

Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 261 pacientes en hospitales públicos.

51,574 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 59,227.

Hoy se detectaron 261 nuevos contagios de Coronavirus.

79 en Mérida,

29 en Tizimín,

17 en Kanasín, Progreso y Valladolid,

13 en Umán,

9 en Ticul,

7 en Izamal y Maxcanú,

5 en Conkal, Hunucmá y Motul,

4 en Acanceh y Peto,

3 en Telchac Pueblo,

2 en Cacalchén, Chacsinkín, Chankom, Dzemul, Dzidzantún, Halachó, Kinchil, Muna, Tecoh y Teya,

2 foráneos,

1 en Cenotillo, Chapab, Chocholá, Dzoncauich, Espita, Homún, Seyé, Suma, Tahdziú, Tahmek, Tekal de Venegas, Tekax, Tekit, Tepakán, Timucuy, Tixcacalcupul, Uayma y Ucú.

De los 59,227 casos positivos, 501 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 35,262 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 18 de agosto), que viven en:

9,606 en la zona Norte

9,057 en la zona Oriente

3,282 en la zona Centro

5,027 en la zona Sur

8,290 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos:

1.- Masculino 48 años de Mérida DM/Tabaquismo

2.- Femenino 61 años de Mérida HAS

3.- Masculino 58 años de Oxkutzcab DM/HAS

4.- Masculino 84 años de Mérida DM/HAS

5.- Femenino 21 años de Mérida IRC

6.- Masculino 27 años de Izamal Obesidad

7.- Femenino 81 años de Valladolid HAS/Obesidad

8.- Masculino 65 años de Mérida HAS

9.- Masculino 51 años de Valladolid HAS/IRC

10.- Masculino 59 años de Valladolid Obesidad/HAS/DM

11.- Masculino 60 años de Valladolid DM

12.- Femenino 39 años de Tinum Obesidad

13.- Femenino 51 años de Oxkutzcab HAS

14.- Femenino 47 años de Chumayel DM/HAS

15.- Masculino 63 años de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo Obesidad/DM/HAS

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 5,331 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 2,061 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 261 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.

LOS INDICADORES SEMANALES DEL SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR NARANJA.