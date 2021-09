ReporteCovid: Sábado con siete nuevos contagios y un muerto en Progreso

Este es el parte médico de este sábado 4 de septiembre:

A partir del próximo lunes 6 de septiembre jóvenes de 18 a 29 años de 37 municipios del estado, recibirán la segunda dosis contra el Coronavirus en una nueva etapa de vacunación en Yucatán.

Las dosis de la farmacéutica Sinovac se administrarán del lunes 6 al jueves 9 de septiembre de la siguiente forma:

-El próximo lunes 6 de septiembre arrancará este proceso con la vacunación de la segunda dosis a jóvenes yucatecos de 18-29 años de: Valladolid, Progreso, Tekax, Chemax, Ticul, Oxkutzcab, Motul, Hunucmá, Izamal y Peto.

-El martes 7 de septiembre iniciará en las localidades de Maxcanú, Halachó, Espita, Tecoh, Temozón, Tixkokob, Yaxcabá, Acanceh, Tzucacab y Muna.

-De acuerdo a lo programado, el miércoles 8 de septiembre se administrarán dichas dosis a jóvenes que viven en Akil, Tinum, Tekit, Conkal, Chichimilá, Seyé, Dzilam González, Baca, Uayma y Sucilá.

-Finalmente, el jueves 9 de septiembre este proceso concluirá con la vacunación en las demarcaciones de Chumayel, Yaxkukul, Cantamayec, Yobaín, Bokobá, Sudzal y Sanahcat.

También, el próximo martes 7 de septiembre iniciará la vacunación contra el Coronavirus de los jóvenes de entre 18 y 29 años que viven en Mérida, luego de que ayer arribaron al territorio 236,200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias.

Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas.

Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 287 pacientes en hospitales públicos.

55,446 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 63,548.

Hoy se detectaron 297 nuevos contagios de Coronavirus.

189 en Mérida,

27 en Kanasín,

14 en Valladolid,

10 en Umán,

7 en Izamal,

7 en Progreso,

7 en Ticul,

5 en Maxcanú,

3 en Halachó,

3 en Tizimín,

2 en Chankom, Chemax, Conkal, Motul, Sinanché y Tecoh,

1 en Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Dzitás, Hocabá y Mocochá, Peto, Sacalum, Tekal de Venegas, Tekax, Tekom y Tzucacab,

1 foráneo,

De los 63,548 casos positivos, 532 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 37,525 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 3 de septiembre), que viven en:

10,119 en la zona Norte

9,576 en la zona Oriente

3,527 en la zona Centro

5,434 en la zona Sur

8,869 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 14 fallecimientos:

1. Femenino 49 años de Izamal DM/IRC/HAS

2. Masculino 65 años de Progreso HAS

3. Femenino 80 años de Mérida HAS

4. Masculino 71 años de Mérida HAS

5.Masculino 55 años de Mérida HAS

6.Masculino 46 años de Mérida DM/Obesidad/HAS

7.Femenino 51 años de Mérida Sin comorbilidades

8.Masculino 83 años de Conkal DM/HAS

9.Masculino 63 años de Mérida Sin comorbilidades

10.Masculino 61 años de Kanasín DM/HAS

11.Femenino 75 años de Mérida Sin comorbilidades

12.Masculino 81 años de Valladolid EPOC/HAS/Obesidad/Tabaquismo

13. Femenino 86 años de Valladolid DM/HAS/Cardiopatía

14. Masculino 83 años de Valladolid DM/EPOC/HAS/Obesidad/Tabaquismo/Cardiopatía

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 5,552 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 2,263 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 287 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.

LOS INDICADORES SEMANALES DEL SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR NARANJA.