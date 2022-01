Residentes extranjeros denuncian «secuestro» y agresiones en un predio de San Bruno

SE ENCUENTRAN ATRAPADOS EN UN PREDIO QUE RENTAN Y QUE ESTÁ EN MEDIO DE UN PLEITO LEGAL DE SUS PROPIETARIOS / LA PRESUNTA DUEÑA DE LA CASA PRETENDE DESALOJARLOS POR LA FUERZA / LA POLICIA ESTATAL NO INTERVIENE ANTE LAS AGRESIONES, SEÑALAN

PROGRESO.– Dos residentes extranjeros denunciaron que se encuentran prácticamente secuestrados en el interior de un predio de San Bruno, en la carretera Chicxulub-Telchac Puerto, luego de que un grupo de golpeadores llegó ayer a su domicilio con intenciones de desalojarlos.

Esto se debe a que el predio que ocupan se encuentra en medio de un pleito legal y una de las partes, quien alega ser la actual propietaria, ha insistido en desalojar a sus inquilinos. La casa en cuestión se ubica a la altura de la entrada Caviar (en San Bruno), a lado del predio conocido como «Casa de Lima» ó «Xatmpú de Lima», cerca del entronque que conduce a Dzemul y a la Zona Arqueológica de Xcambó.

La pareja de extranjeros asegura que rentó el predio de playa por cinco años y que su contrato de renta todavía no concluye, pues aún les queda tiempo para ocupar el inmueble, pero los quieren sacar debido a que el contrato lo celebraron con la otra parte dueña del predio.

PREDIO EN PLEITO LEGAL…

Según trabajadores de los residentes, los esposos dueños de la casa se separaron y ahora se encuentran en pleito, por lo que la mujer quiere sacarlos del predio a toda costa. Señalaron que incluso es la segunda vez que lo intenta.

A raíz de ello, ayer una treintena de personas contratadas ex profeso para amedrentar a los inquilinos, se apoderaron de las instalaciones del predio, armados con machetes y armas blancas, lapidando muebles, áreas verdes, las instalaciones de energía eléctrica de la casa y cortando el servicio de internet y telefonía.

Además ingresaron al inmueble desde ayer, donde pasaron la tarde y noche, y comieron y cenaron en los alrededores, ni permitiendo la entrada ni la salida de nadie más.

Así lo informaron trabajadores de la pareja de residentes extranjeros identificados como Joe Zamora y Janet Sanders.

Una mujer identificada como Ana Carolina Novelo, y quien trabaja para los extranjeros, informó que lejos de entablar un diálogo con los inquilinos, la propietaria del predio llegó con los golpeadores para sacarlos a como dé lugar.

«Estos son como unas treinta personas que llegaron en varios vehículos y ocuparon la casa, están armados y deambulan por el lugar. Los dos extranjeros se encerraron en una habitación, por temor a ser lastimados. Los han dejado sin luz y sin teléfono», indicó.

PIDIERON APOYO A LA SSP, PERO NO HACEN NADA…

Los quejosos señalaron que ante la llegada de los sujetos que irrumpieron en el predio de playa, pidieron apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero lejos de ayudarlos, no hicieron nada y permitieron que los golpeadores se queden en el interior de la casa.

Ana Carolina también detalló que ella logró salir del predio en medio de agresiones, y ha logrado informar de los hechos a los medios de comunicación, debido a que las autoridades no apoyaron. Incluso señalaron que la patrulla 6404 de la SSP se encuentra en el sitio sin intervenir y permitiendo estas irregularidades.

Los trabajadores de los residentes extranjeros han difundido fotos y videos de los sujetos armados con machetes y deambulando en diversas partes de la casa de playa. (ProgresoHoy.com)