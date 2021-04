Resultados del primer #SondeoElectoral rumbo a la alcaldía de Progreso

#ENTÉRATE: RESULTADOS DEL PRIMER SONDEO ELECTORAL. Este domingo concluyó el primer #Sondeo electoral de ProgresoHoy sobre los candidatos a alcaldía de Progreso, quedando el resultado como aparece en la imagen, con Julián Zacarías del PAN en primer sitio; Lila Frías del PRI, en segundo y Jessica Saidén de Morena, en tercero.

El sistema de Facebook permite que el sondeo se realice de forma totalmente transparente, debido a que cualquiera puede votar y cada voto es visible de forma pública, es decir, que se puede ver qué persona votó por cada candidato.

El sondeo se realizó del 15 al 18 de abril (hasta las 4:30 pm de este domingo). Participaron con su voto 1,543 personas quienes respondieron a nuestra pregunta: ¿QUIÉN ES TU FAVORITO?.

Cabe señalar que 107 perfiles no pudieron entrar al grupo para votar, debido a que son perfiles de reciente creación (hubo perfiles con horas de creación, otros de un día, dos días, tres semanas, cuatro semanas, 2 meses de creación, etc., los cuales -por políticas de Facebook-, no pueden entrar al grupo por tratarse presuntamente de perfiles falsos que son muy comunes en estos tiempos electorales.

PD. Les comentamos que el sondeo permanecerá visible y posteriormente será archivado en nuestro timeline. Gracias a todos los que participaron.

Ingresa al grupo de ProgresoHoy y consulta directamente los resultados en este link:

https://www.facebook.com/groups/ProgresoHoy/permalink/2901494953497836/