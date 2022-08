Revive el lío limítrofe entre Progreso y Dzemul por servicios de agua y basura

EL TITULAR DE PROLIMPIA, EMILIO GÓNGORA, CONFIRMA QUE POLICÍAS DE DZEMUL DETUVIERON CAMIONES DE LA EMPRESA POR PRESTAR SERVICIO EN TERRENOS DEL VECINO MUNICIPIO / NO PUEDEN IMPEDIR QUE EL SERVICIO DE PIPAS SE OFREZCA A PARTICULARES, LA SSP VIGILARÁ QUE NO HAYA DETENCIONES ARBITRARIAS

PROGRESO.– Emilio Góngora Ortegón, Director de la empresa Prolimpia, encargada de la recolecta de basura en este puerto, confirmó que hoy jueves y el pasado lunes, camiones de la dependencia municipal fueron detenidos por policías de Dzemul, acusándolos de prestar el servicio de manera presuntamente ilegal en el vecino municipio.

Tal y como publicó ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, las unidades de Prolimpia fueron detenidas junto con varias pipas de agua potable que llevan el producto a diversos predios y construcciones ubicadas en la zona veraniega.

Las unidades fueron detenidas de forma arbitraria bajo el argumento de que la recolecta de basura y de pipas de agua, está concesionada presuntamente por el Ayuntamiento de Dzemul a la empresa privada Multiservicios Lugo, propiedad del ex alcalde priista de Sucilá, Diego Lugo Interián. Aunque la concesión fue otorgada a un priista, el municipio de Dzemul es gobernado por el alcalde de Movimiento Ciudadano, José Wilberto Flota Aké. Dzemul, por cierto, es la tierra de la ex gobernadora priista, hoy dirigente de MoCi, Ivonne Ortega Pacheco.

CONTRATOS VIGENTES…

En declaraciones a otros medios, el titular de Prolimpia confirmó veladamente que sí están invadiendo el municipio de Dzemul, pero justificó que solo entran al territorio vecino para dar servicio a predios veraniegos que pagan su impuesto predial en Progreso y tienen contrato vigente con Prolimpia.

Aunque estos predios se ubican en Dzemul, desde 2019 reciben los servicios de Prolimpia, pues los otros municipios de la zona, como el caso de Dzemul, no contaban con servicio de recolección de basura, que ahora al parecer ya tiene concesionado a un particular, quien brinda la recolecta con un camión de redilas.

Emilio Góngora dijo que atienden a unos 75 predios ubicados en esa zona. El servicio lo ofrecen los días lunes, jueves y sábado.

Consideró que lo ideal sería continuar dándoles el servicio hasta que venza su contrato y luego invitarlos a contratar el servicio concesionado en Dzemul.

EL TEMA DEL AGUA…

En cuanto al tema de la detención de las pipas de agua potable, el Ayuntamiento no se pronunció, aunque trascendió que el hecho de vender productos y servicios entre particulares no está prohibido. En este caso, la venta de agua entre empresas privadas y particulares de la zona veraniega, no está regulada ni puede estar concesionada a un particular.

En ese sentido, se supo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya vigila en la zona para evitar detenciones ilegales ó arbitrarias por parte de policías de Dzemul.

Como informamos, cuando los prestadores de servicios intentan entregar las pipas de agua a predios de la zona, los policías de Dzemul los bloquean y les impiden continuar su trayecto, e incluso les quitan sus placas, señalando que ese servicio está concesionado a Multiservicios Lugo, que también se encarga de la recolección de basura, de ahí que también han detenido a unidades de la empresa Prolimpia que realizan recolecta a varios predios de esa zona.

En vídeos captados por los afectados, se observa incluso la presencia de Diego Lugo, de Multiservicios Lugo, quien azuza a los policías de Dzemul para que detengan las unidades de Progreso, tanto de agua, como de Prolimpia.

AÑEJOS LÍOS LIMÍTROFES…

Como se sabe, históricamente Dzemul ha tenido disputas limítrofes con Progreso, Ixil y Telchac Puerto, municipios con los que se traslapan sus frentes de playa.

El conflicto se ha reactivado, como informamos, debido a que en la zona costera, hoy conocida como la «riviera yucateca» se realizan numerosos proyectos inmobiliarios, tanto de casas particulares, condominios y hasta torres que se comercializan en millones de pesos a gente de alto poder adquisitivo.

Estas obras generan también fuertes entradas económicas, generación de numerosos empleados y por el pago de permisos de construcción, autorizaciones municipales y otros derechos.

Las constructoras que realizan estos proyectos requieren de mucha agua para sus obras, el servicio lo piden a empresas de Progreso principalmente. Además, en plena temporada vacacional de Verano y los predios de playa están ocupados y constantemente solicitan agua para llenar sus piscinas, tinacos y cisternas.

Como publicamos, Dzemul «defiende» su territorio, pero equivocadamente impide que otros prestadores entren a ofrecer sus servicios. El territorio en cuestión, según se informó, abarca desde las torres de telefonía celular ubicadas en el kilómetro 21, hasta el entronque de Dzemul que se ubica en el kilómetro 35.5 de esa carretera costera. Algunos señalan que abarcan hasta el kilómetro 36.5. (ProgresoHoy.com)