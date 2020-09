Roban en Progreso la casa veraniega de conocido ex árbitro de fútbol

LOS «AMIGOS DE LO AJENO» ARRANCARON EL PROTECTOR METÁLICO PARA METERSE A ROBAR EN EL PREDIO UBICADO EN EL MALECÓN INTERNACIONAL

PROGRESO.– Los robos continúan en este puerto y esta vez tocó turno al conocido ex árbitro de fútbol de primera división, Freddy Sansores Carrillo, cuyo predio fue desvalijado por los «amigos de lo ajeno».

Así lo dio a conocer el propio ex silbante yucateco quien nos compartió esta tarde que fue blanco de un robo en su casa veraniega ubicada en la calle 27, entre 100 y 102, en el Malecón Internacional de este municipio.

De acuerdo con información que proporcionó a ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, los ladrones arrancaron el protector metálico de una de las ventanas del predio, para entrar a la casa y llevarse una bicicleta, un horno, ropa, pantallas de televisión y otras pertenencias que no detalló.

El conocido ex árbitro, presidente del Colegio de Árbitros, explicó que en su casa de verano no había nadie, debido a que se encontraba en la ciudad capital y hoy al llegar se topó con el robo en su propiedad.

De inmediato reportó los hechos a la Policía Municipal, cuyos agentes realizaron un recorrido por todo el predio y por los techos, solo para corroborar la situación.

Esta misma tarde, Freddy Sansores informó que acudiría a interponer la denuncia por los hechos. (ProgresoHoy.com)