Romario García ofrece «piso parejo» en servicios públicos a todos los ciudadanos

El candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Romario García Ramírez, llamó a los progreseños a darle su confianza este 6 de junio al único proyecto ciudadano de Progreso, para poder darle alternancia a los gobiernos y encontrar así la mejor opción para el municipio.

Al finalizar una caravana de varios kilómetros en el Palacio Municipal, cuyo recorrido reunió a más de 200 vehículos, el “Caballo negro” recordó que las próximas elecciones están a solo 13 días, por lo que invitó a los progreseños a «salir a votar por la única propuesta ciudadana, que es cercana a la gente».

«En estas elecciones tenemos la oportunidad de ser nosotros los que tomemos las decisiones del puerto, y así demostrarle a los políticos de siempre que el pueblo es el que manda” señaló el candidato del PES.

«La gente se nos fue sumando en nuestros recorridos, escuchamos a los ciudadanos de a pie, a los pescadores, amas de casa, microempresarios. Todas y todos queremos que a Progreso le vaya bien porque hay cosas que se dejaron de hacer, por eso me he comprometido a trabajar para la gente, a la que hace mucho le quitaron la voz y no es tomada en cuenta” agregó el joven abogado, al referirse a su campaña como la única propositiva del puerto.

Sobre las elecciones del próximo 6 de junio, señaló que los progreseños saben que «nunca se ha dado una reelección en el municipio, no estamos acostumbrados porque es sano que exista alternancia. Al final es la gente la que califica los buenos y malos gobiernos».

«Sin embargo creo que el sentir de la gente es muy claro al respecto; en épocas actuales existe una verdadera consciencia electoral, lo que pone a los políticos tradicionales en ‘jaque’, pues el pueblo ya no se dejan llevar por las dádivas, sino que en verdad tiene un voto responsable”, explicó el “Candidato del pueblo.

También se comprometió a dar «piso parejo» en los servicios públicos, es decir, que llegue a toda las personas sin importar su colonia, comisaría o clase social.

«Mi compromiso es que las calles sean de la misma calidad en todas partes, seguridad en todo el municipio y sus comisarías, alumbrado de primera y no puede faltar el agua potable; estos son servicios que hoy en día solo llegan esporádicamente y la calidad depende de dónde vivas”, agregó García Ramírez.

También habló de la avenida «Líbano», dándole voz a la gente que ha platicado con él durante sus recorridos, quienes piden que esa vialidad recupere el nombre original de “Avenida Yucalpetén”, como originalmente se le conocía antes de ser renombrada por algún gobernante.

«Vamos a devolverle su nombre a esta vía y sin embargo, estoy abierto a escuchar cualquier propuesta u opinión. Siempre haremos lo que el pueblo decida” finalizó el “Caballo Negro”.