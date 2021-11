Sale Mario Gómez de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Progreso

INICIA EL ALCALDE CAMBIOS Y AJUSTES EN SU EQUIPO DE TRABAJO, TAL Y COMO LO ANTICIPÓ A SUS COLABORADORES AL TOMAR PROTESTA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL REELECTO / LA SALIDA DE MARIO GÓMEZ ES PARTE DE UNA REESTRUCTURACIÓN TOTAL EN ESE DEPARTAMENTO

PROGRESO.– Tras una auditoría realizada esta mañana en la Subdirección de Mercados, el titular del departamento, Mario Arturo Gómez Milán, habría sido removido del puesto, según afirmaron este lunes varios locatarios del mercado de Progreso, donde se ubican las oficinas de esa dependencia.

En varias llamadas telefónicas que recibimos esta tarde, los locatarios informaron que empleados de Contraloría Municipal acudieron desde temprano al mercado y realizaron el proceso de entrega-recepción de esa Subdirección, pues según trascendió entre los comerciantes, Mario Gómez, popularmente conocido como «Borrego», ya no estará al frente de la dependencia.

El procedimiento se realizó, según informaron, en la planta alta del mercado, donde están las oficinas de la Subdirección Comercio en la Vía Pública y Mercados, dependencia perteneciente a la Dirección de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento, que encabeza el contador Jorge Duarte Mancilla.

Intentamos comunicarnos con Mario Gómez para conocer su versión de los sucedido, pero no respondió a nuestras llamadas.

REESTRUCTURACIÓN…

El alcalde Julián Zacarías Curi, por su parte, no confirmó ni desmintió las versiones de una supuesta destitución del funcionario, aunque señaló que sí se entregó el departamento y adelantó que «habrá una reestructuración» en esa Subdirección. Aunque el edil no lo dijo, al parecer quedó entreabierta la posibilidad de que sea reubicado en otra área.

El munícipe también precisó que la entrega del área se realizó de común acuerdo en presencia del funcionario, y en medio de una auditoría, debido así marca el procedimiento pues es un área que maneja recursos económicos derivados del cobro a comerciantes y locatarios. En la entrega no hubo mayores observaciones.

Zacarías Curi reiteró que este es el primero de varios cambios y ajustes que se avecinan en la actual administración municipal 2021-2024.

DE LOCATARIO A FUNCIONARIO…

Cabe señalar que Mario Gómez es también locatario del mercado, donde cuenta con un negocio dedicado a la venta de ropa. Durante la administración 2018-2021, ocupó el mismo cargo como titular del área y en esta segunda vuelta, tras la reelección de Julián Zacarías, fue ratificado en el puesto.

«Mario Borrego» era también conocido como cercano colaborador del actual alcalde, por lo que entre los locatarios del mercado ha llamado la atención la supuesta salida del funcionario. (#EntératePrimero en ProgresoHoy.com)