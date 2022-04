Scrat se despide de la Era del Hielo luego de más de 20 años

EE.UU.– Durante la mitad de abril, un grupo de animadores de Blue Sky Studio subió un video para despedir al estudio tras la compra de Disney. En el corto se puede observar a uno de los icónicos personajes de la saga de la de Era de Hielo lograr su cometido en la vida. Y es que la icónica ardilla Scrat, que acompañó a Sid, Diego y Manny a lo largo de 20 años, apareció para despedirse mientras degustaba su tan codiciada bellota.

Otra de las situaciones que dieron pie al fin del personaje, así como la compra de 20th Century Fox, por parte de The Walt Disney Company, fue la disputa legal que tuvo la empresa que realizó de la saga La Era de Hielo por más de dos décadas, con la que recientemente fue señalada como la creadora intelectual del famoso personaje, la caricaturista estadunidense, Ivy Silberstein.

El repentino videoclip rápidamente se posicionó en la tendencia de las redes sociales y los internautas reaccionaron con nostalgia luego de que muchos crecieron viendo a Scrat haciendo locuras, como ser parte crucial de la Pangea, al dividir los continentes; pelear contra varias pirañas dentro del mar y ocasionar un diluvio todo con el fin de conseguir su fruto de roble.

Entre los diversos comentarios con añoranza, algunos usuarios celebraron con memes el gran logro de Scrat al conseguir su bellota, así como otros asumieron que fue uno de los personajes que impulsó el cariño que tienen por la saga, que va por su sexta entrega en la Era de Hielo: Las Aventuras de Buck y la cual estará próximamente disponible en Netflix.

“Un navajazo en el hígado me hubiera dolido menos. Al menos por fin Scrat se ha podido comer la bellota”, “Siento que mi infancia está finalmente completa, por fin #Scrat logro comerse su bellota”, “Después de tantos años, Scrat pudo tener su nuez. #NoEstoyLlorando, tú lo estás” y “20 años le ha costado conseguirlo, pero lo ha logrado al fin, hasta siempre Scrat”, son algunos comentarios recuperados en de Twitter.

El personaje de Scrat cuenta con participaciones en 5 de las películas oficiales: La Era de Hielo (2002), La Era de Hielo 2 (2006), La Era de Hielo 3 (2009), La Era de Hielo 4 (2012) y La era del hielo: choque de mundos (2016).

Por otro lado, y como sentido de homenaje por parte de Disney, se lanzó en su plataforma streaming Disney+, La era de hielo: Las aventuras de Scrat, una serie de seis cortos animados protagonizados por Scrat, en donde se le puede ver en una nueva etapa con altibajos y nuevas aventuras derivados a su reciente paternidad.

La serie fue dirigida por diferentes personajes cercanos a Disney y será protagonizada por Scrat y Baby Scrat mientras establecen un vínculo y luchan por la posesión de la atesorada bellota.

El primer capítulo se titula Nuts About You, Scrat; ahí Scrat conoce a su hijo, Baby Scrat y vive la dicha absoluta de ser padre, hasta que Baby Scrat ve la bellota por primera vez. El capítulo dos lleva el nombre LoFi Scrat Beats to Sleep/Chill to, Scrat toca una canción de cuna de percusión para que Baby Scrat deje de llorar y se duerma.

Para el tercer episodio el nombre seleccionado fue X’s and Uh-O’s, aquí Scrat le muestra a Baby Scrat cómo plantar la bellota, pero al final es él quien aprende una lección. El cuarto episodio se llama Nutty Reflections, Scrat y Baby Scrat corren tras la bellota y se meten en una oscura cueva que parece un espeluznante laberinto de espejos.

El nombre del quinto capítulo es Teeter Toddler, gracias a un dodo, Scrat y Baby Scrat terminan en lados opuestos de un tronco sostenido por una sola rama. Para el sexto y último episodio el título seleccionado es Nut The End, la bellota sale volando y cae a un precipicio. Con la bellota aparentemente perdida para siempre.