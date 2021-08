Se agotaron vacunas de Pfizer en el macro módulo del Siglo XXI

MÉRIDA.– Ayer lunes se registró una importante participación de los ciudadanos que acudieron al macro módulo del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para aplicarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el Coronavirus, por lo que hoy se repartieron más de 900 fichas y se agotaron las vacunas que estaban disponibles, informaron la Secretaría de Salud del estado (SSY) y la Secretaría del Bienestar.

Ante esto, se pide a la población ser pacientes, mantener la calma y acudir a vacunarse en el lugar y la fecha que les corresponda, ya que en este lugar se han presentado casos de personas que no les correspondía esta fase de la vacunación, ya que fueron por su primera aplicación o habían recibido su primera dosis en un municipio del interior del estado.

En ese sentido, la SSY y la dependencia federal reiteraron que en la jornada de hoy martes se repartieron más de 900 fichas en ese macromódulo, por lo que a aquellos que no alcanzaron turno no tiene caso quedarse a hacer la fila, ya que tendrán que esperar mucho tiempo y no recibirán la vacuna porque las dosis se han agotado.

De igual manera, el Gobierno del Estado continuará con las gestiones ante el Gobierno federal para le llegada de más vacunas que contribuyan a proteger la salud de la población.

En la jornada de ayer lunes la SSY reportó que se aplicaron 26,601 vacunas contra el Coronavirus de Pfizer correspondiente a segunda dosis para personas de Mérida rezagadas que por alguna razón no se le había podido aplicar y para la población de 30 a 39 años de edad de otros 23 municipios. Asimismo, se aplicaron segunda dosis de AstraZeneca para personas de 40 a 49 años de la capital yucateca.

De ese total, 5,004 fueron de Pfizer de segunda dosis en Mérida que se aplicaron en el macromódulo del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. De igual forma se administraron 12,473 segundas dosis de AstraZeneca a personas de 40 a 49 de la capital yucateca, en dicho centro de convenciones, en el macromódulo de la Unidad Deportiva Kukulcán y en los módulos ubicados en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), la unidad deportiva Villa Palmira, la Base Aérea Militar Número 8 y el Hospital Militar Regional de Especialidades.

Mientras que, en el interior del estado, se aplicaron segundas dosis de Pfizer a la población de 30 a 30 años de edad de la siguiente forma:

Huhí 744; Sanahcat 252; Tepakán 258; Tekal de Venegas 330; Cantamayec 336; Sinanché 336; Dzilam de Bravo 348; Dzoncauich 366; Kopomá 378; Chumayel 390; Chapab 396; Tekom 456; Muxupip 420; Sucilá 528; Dzemul 438, Tekantó 438; Tunkás 438; Mama 444; Yaxkukul 504; Cenotillo 444; Xocchel 456; Mocochá 504; y Kaua 474.

De acuerdo con el reporte más actualizado de la vacunación en Yucatán, en 103 municipios del estado ya se aplicó la primera dosis a personas de 18 a 29 años, por lo que sólo falta por cubrir Mérida, Kanasín y Tizimín.

En todos los municipios ya se aplicó la primera dosis a adultos de 30 a 39 años y en 16 municipios ya se aplicó el esquema completo con la vacuna Cansino de una sola dosis.

En todos los municipios ya se aplicó la primera dosis a adultos entre 40 y 49 años y en 45 municipios ya se aplicó el esquema completo. En todos los municipios del Estado ya se aplicó el esquema completo a adultos de 50 a 59 años y también a los mayores de 60 años.