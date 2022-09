Se instala el primer hotel de lujo de Vignette Collection en Valladolid

El Gran Encomendero by Vignette Collection estará en La Calzada de Los Frailes. / El hotel internacional de lujo es el primero de su tipo en América Latina.

MÉRIDA.– Con una inversión de 150 millones de pesos y la generación de 1,000 empleos, se construirá en Valladolid el hotel de lujo El Gran Encomendero by Vignette Collection.

El titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, en representación del Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, acudió a la firma de franquicia IHG’s Hotel Vignette Collection-Grupo Alves, donde declaró que Valladolid “está en los ojos de todo el mundo”.

“El turismo en Valladolid ha crecido de manera importantísima, incluso por encima de como se venía desarrollando en 2019, antes de la pandemia. Este municipio es un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, pues cada vez se pone más de manifiesto con proyectos como el que está impulsando InterContinental Hotels Group”, expresó.

A nombre de Vila Dosal, el secretario señaló que Valladolid está llamado a ser el mejor Pueblo Mágico de todo México y recalcó la importancia del trabajo en equipo para dar resultados positivos que se están reflejando en la generación de inversión y empleos para los yucatecos.

“Si no hay trabajo en equipo, no hay resultados. Las autoridades estamos obligadas a generar certeza jurídica, facilidades administrativas y que los proyectos puedan llegar a buen fin. Si cada quien hace la parte que le corresponde, todos ustedes, empresarios, pueden crecer. Tenemos muy claro que los empleos los generan los empresarios, no los gobiernos”.

“Hoy estamos de fiesta, celebramos esta gran inversión, y que los ojos de empresas transnacionales estén en Valladolid no es casualidad, es causalidad”, puntualizó.

Por su parte, Luis René Sánchez, mánager de México Development Intercontinental Hotels Group, recordó que IHG Hotels & Resorts, conocido por sus marcas esenciales Holiday Inn y Holiday Inn Express, desde hace varios años está creciendo para traer hoteles únicos a Yucatán como El Gran Encomendero by Vignette Collection en Valladolid.

Hoy, Intercontinental Hotels Group (IHG), una empresa con más de 17 marcas hoteleras en el mundo, más de 400 hoteles y 100,000 habitaciones, es la firma con mayor presencia a nivel global en esta industria, y de la mano de Grupo Alves formaliza su compromiso de construir en Valladolid el que será el primer hotel de Vignette Collection en América Latina.

Alrededor del mundo, IHG Hotels & Resorts tiene 6,048 hoteles abiertos y 1,858 hoteles en proceso de construcción, incluido El Gran Encomendero, lo cual significa que próximamente habrá cerca de los 8,000 hoteles de esta firma.

Vignette Collection es una marca de lujo con hoteles en Portugal, Austria, Australia y Tailandia, y en palabras del representante de IHG, Valladolid es un destino turístico reconocido a nivel mundial.

Por último, Erick Álvarez Escobar, representante de Grupo Alves, agradeció al secretario Ernesto Herrera por siempre estar pendiente de Valladolid, de su crecimiento económico y siempre velando porque haya más inversiones y más fuentes de empleo, trabajando en sinergia con Grupo Alves.

“Hoy marcamos un antes y un después en el ramo hotelero de Valladolid, hoy nos complace anunciar esta gran inversión que ya está por arrancar con El Gran Encomendero by Vignette Collection”, indicó.

Finalmente, Alvarez Escobar hizo un llamado a los empresarios y representantes de cámara a ser parte del crecimiento de Valladolid y generar más inversión

La inversión para El Gran Encomendero by Vignette Collection es de 150 millones de pesos y generará 1,000 empleos entre su construcción y operación. El espacio de la propiedad consta de 6 mil metros cuadrados, con 45 metros de frente en la Calzada de los Frailes. Esta obra empezará en febrero de 2023 y finalizará a principios de 2025.

La primera planta de esta puesta en marcha se centra en la plaza comercial Santo Secreto en la que se ubicarán 12 locales comerciales con marcas premium, y más de 10 restaurantes, incluso de renombre a nivel regional, nacional e internacional.

Sobre esta plaza estará El Gran Encomendero by Vignette Collection, un hotel de tres pisos con rooftop. El desarrollo está inspirado en la época prehispánica y colonial, dejando en el centro áreas verdes, donde habrá piezas de arte exhibiciones y ríos, entre otras amenidades.