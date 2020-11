Se olvidan del Coronavirus: playas de Progreso estuvieron el domingo «a reventar»

PIDEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS MEDIDAS SANITARIAS, EL USO DE TAPABOCAS Y LA SANA DISTANCIA, PARA PODER CONTINUAR CON LA REAPERTURA / CON DOMINGOS COMO EL DE AYER, EN EL QUE MUCHOS NI SIQUIERA USABAN TAPABOCAS, HAY RIESGOS DE CONTAGIO

PROGRESO.– Las playas del malecón de Progreso recibieron el sábado y ayer domingo a más de 50 mil visitantes que abarrotaron la zona turística y dejaron fuerte derrama económica, principalmente a restaurantes, pescaderías y agencias de cerveza, entre otros negocios, que reportaron buenas ventas.

En lo que fue el segundo domingo de la reapertura de playas autorizada por el gobierno del estado en esta pandemia por el Coronavirus, muchos de los paseantes se olvidaron del Covid-19 y disfrutaron de las playas a sus anchas, sin utilizar tapabocas y sin mantener la sana distancia.

Si bien hubo gente que sí portaba tapabocas, hubo muchos que no, como si la pandemia no existiera.

En la mayoría de los restaurantes llamó la atención que todas las mesas estuvieron llenas, los establecimientos estuvieron al tope, incluso se registraron hasta largas filas para entrar a algunos negocios.

Agencias de cerveza también registraron largas filas, pues la cerveza fue lo que más demanda tuvo ayer durante la jornada dominical.

Gracias a la fuerte afluencia, los comerciantes tuvieron un respiro tras varios meses de cierre de establecimientos por la pandemia.

POLICÍAS REPARTIERON TAPABOCAS… A LAS 2 DE LA TARDE…

A pesar de que los visitantes llegaron desde muy temprano a las playas, fue hasta alrededor de las 2 de la tarde que policías municipales llegaron al malecón para repartir algunos tapabocas entre los visitantes y exhortarlos a que guarden la sana distancia.

Lo cierto es que a la gran mayoría de la gente no le importó este exhorto de los agentes municipales, algunos recibieron el tapabocas de obsequio y otros más hasta se inconformaron y se negaron a utilizarlo, pues dijeron que «estamos en la playa y hay mucho aire».

Los agentes no insistieron más y avanzaron por las playas exhortando a los visitantes, tanto en persona, como por medio del altavoz de las patrullas.

A lo largo de la playa no hubo sana distancia, la gente estuvo agrupada en diversos sectores como cualquier buen domingo de verano antes de la pandemia. Los negocios de renta de sombrillas también tuvieron buenos ingresos, pues sus espacios lucieron llenos.

Los Oxxos también registraron largas filas, principalmente de gente buscando cerveza o alimentos.

En otros puntos de la zona costera también hubo buena afluencia, como Chicxulub Puerto, Chelem y Chuburná, donde los restaurantes también estuvieron llenos.

En el playón de esta última comisaría, también se observaron a cientos de familias.

PIDEN VIGILAR MEDIDAS SANITARIAS…

Habitantes y comerciantes pidieron a las autoridades reforzar las medidas sanitarias durante los fines de semana, que es cuando hay más visitantes en el puerto, como hoy lunes que es inhábil y que también se espera buena afluencia de gente.

Señalaron que aunque hay establecimientos que cumplen con las medidas sanitarias, hay otros que solo simulan hacerlo o simplemente no las cumplen.

Recordaron que al llegar un visitante al lugar, es necesario tomarles la temperatura en la frente (no en los brazos), así como aplicar gel y el tapete sanitario.

Medidas como estas, no son cumplidas por todos, o bien, las toman a la ligera, ocasionando así un potencial riesgo de contagios.

Habitantes señalaron que la reapertura económica es positiva, pero para poder mantenerla y evitar cierres, es necesario ser muy estrictos con las medidas sanitarias para evitar contagios que nos lleven a semáforo rojo. (ProgresoHoy.com)