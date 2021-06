Se reactiva la actividad de cruceros en Cozumel

LLEGA A LA ISLA EL ADVENTURE OF THE SEAS, DE LA NAVIERA ROYAL CARIBBEAN



COZUMEL.– La isla de Cozumel recibió este miércoles el arribo del crucero Adventure of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, luego de más de un año de no recibir esas embarcaciones turísticas a raíz de la pandemia.

Hoy, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, celebró el regreso de la actividad de cruceros a ese destino turístico.

Como se sabe, en Progreso la actividad de cruceros se reactivará con el arribo del Carnival Breeze, el próximo lunes 26 de julio.