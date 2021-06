Se vacuna contra el Covid en gobernador Mauricio Vila

El Gobernador Mauricio Vila Dosal se suma a los más de 962 mil yucatecos vacunados contra el Coronavirus al recibir su primera dosis

– Vila Dosal acudió al macrocentro de vacunación habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Mérida, Yucatán, 23 de junio de 2021.- El Gobernador Mauricio Vila Dosal recibió este día la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus en el macrocentro de vacunación instalado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Cabe recordar que a Vila Dosal le tocaba vacunarse hace 10 días, junto con las personas de 40 a 49 años, por lo que dijo se vacunaría en el día de los rezagados de ese grupo. Sin embargo, las vacunas se acabaron muy temprano ese día y, de acuerdo con las reglas que marca la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, le corresponde asistir en la siguiente jornada de vacunación en Mérida, que es la que transcurre actualmente.

Minutos antes de las 5 de la tarde, el Gobernador llegó al macrocentro de vacunación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde después de realizar la fila, se registró junto con los ciudadanos que también se dieron cita esta tarde.

Posteriormente, Vila Dosal recibió la primera dosis del enfermero Mario Joel Burgos Frías y pasó al área de recuperación, donde permaneció por 15 minutos para después retirarse.

El enfermero Burgos Frías resaltó la actitud accesible y sencilla de Vila Dosal, quien acudió al centro de vacunación que le corresponde y realizó el proceso de vacunación como cualquier otro ciudadano.

«Aunque es el Gobernador, se está comportando como cualquier otra persona de la población, llegó y realizó el proceso, eso habla bien de él», señaló el profesional de la salud.

Antes de retirarse, el Gobernador agradeció al personal de salud que contribuye en las tareas de vacunación en Mérida y el interior del estado, ya que su labor es muy importante para que el proceso se realice de la mejor manera y ha sido reconocida por los yucatecos debido a la amabilidad y profesionalismo de su trato.

Finalmente, Vila Dosal hizo un llamado a la población en general a no bajar la guardia en las medidas sanitarias, como son el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y la sana distancia, ya que la vacuna no evita que te contagies o contagies a más personas, sino que al enfermarte no sea de gravedad ni se requiera hospitalización.