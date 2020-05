Secretaría de Salud continuará con aplicación de pruebas preventivas de Coronavirus

MÉRIDA.– Para proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades, se están implementando nuevas acciones, como la de realizar pruebas para detectar Coronavirus en lugares determinados y estratégicos, anuncia el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas.

Un ejemplo de este operativo es el que se realizó en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, donde la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, aplicó 119 pruebas aleatorias a locatarios y personal que presta sus servicios en esos espacios públicos, de los cuales, 47 casos resultaron positivos de Coronavirus.

“Con total transparencia, informamos de este operativo a locatarios y a clientes de esos mercados, así como a las autoridades de salud federales”, especifica el secretario Sauri Vivas.

“Siguiendo todos los protocolos establecidos y respetando la metodología de la Secretaría federal de Salud, de los 47 positivos, se dio parte y se subió a la plataforma federal de los 5 que tenían síntomas y que cumplían la definición que solicita la Federación”.

Sauri Vivas explica que en la plataforma federal aparecen los casos confirmados que presentan síntomas, a los que se les da un especial seguimiento, pues son los que podrían requerir servicios específicos de salud: las personas con síntomas son las que, en su caso, requieren ser hospitalizadas. “En el caso específico de las pruebas que estamos realizando, nuestro objetivo es ubicar y, en su caso, erradicar focos de infección y de esta manera prevenir contagios y salvar vidas”.

Y eso, precisamente, fue lo que sucedió en los mercados de Lucas de Gálvez y San Benito. En acuerdo con el Ayuntamiento de Mérida y ante el gran número de locatarios contagiados, para proteger la salud de los que trabajan ahí y de sus familias, así como de clientes y proveedores, se decidió cerrar esos centros de abasto. Para la reapertura de esos mercados dentro de 14 días, “la totalidad de locatarios tendrán que implementar medidas más estrictas de higiene y prevención”, añade Sauri Vivas.

“De esta manera”, abunda, “no esperamos a que los locatarios con síntomas acudieran a realizarse la prueba, sino que fuimos directamente a detectar ese brote. Así evitamos que el Coronavirus continuará expandiéndose y salvamos la vida de muchas personas”.

Todos los casos confirmados, sintomáticos y asintomáticos, están aislados, en constante monitoreo por parte de personal de salud.

El secretario Sauri Vivas informa que anunció a las autoridades de salud federales el inicio de este tipo de muestreos: “El subsecretario Hugo López-Gatell coincidió en la importancia de estos operativos para frenar los contagios y consideró que esta medida del Gobierno de Yucatán es muy importante para la reactivación de actividades”.

Las pruebas que se aplican en lugares determinados tienen como objetivo prevenir focos de contagio o preparar lugares para un retorno a actividades seguro, añade el funcionario.

Esto implica que en este período se estarán aplicando un mayor número de pruebas, lo que representará un alza en el caso de casos confirmados. “A mayor número de pruebas, mayor número de confirmados”, recalca Sauri Vivas.

Personal de la Secretaría de Salud de Yucatán estará realizando pruebas en diversos centros de trabajo, como empresas que por su giro ya están en funcionamiento, y en sitios públicos donde acude una determinada cantidad de personas, como mercados.

Como se informó a principios de mayo, se dispuso la ampliación de la cobertura de vigilancia del virus, aumentando el número de pruebas realizadas en todo el estado, lo que ha permitido que personal médico, especialistas y expertos de salud pública, cuenten con mayor y mejor información para las tareas de análisis, investigación y monitoreo del comportamiento del COVID-19 en Yucatán.

“En el período de confinamiento era de gran importancia confirmar si una persona con síntomas tenía o no Coronavirus, a fin de que sus contactos tomaran las medidas pertinentes”, explica el secretario de Salud. “En esta etapa, en la que ya se están poniendo las bases para levantar de manera gradual y ordenada el confinamiento es importante ubicar, de manera geográfica, posibles focos de contagio: nos estamos adelantando a la enfermedad”.

Sauri Vivas hace un nuevo llamado a no bajar la guardia, y recuerda que estos días son clave para frenar los contagios. “Si no cumplimos con lo dispuesto, no sólo no se frenarán los contagios sino que es posible, incluso, otros picos, retrasando el retorno a las actividades”, advierte.