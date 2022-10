Segundo robo en menos de un mes en una agencia de Tris de Progreso

DE NUEVA CUENTA LOS LADRONES VISITARON EL ESTABLECIMIENTO EN LA CALLE 31 ENTRE 106 Y 108, PROPIEDAD DE NACHO DOMÍNGUEZ

PROGRESO.– A poco más de tres semanas de que ladrones sustrajeron unos $30 mil pesos de la conocida agencia de Tris y Lotería Nacional ubicada en la calle calle 31, entre 106 y 108, los «amigos de lo ajeno» visitaron del nuevo el establecimiento y se llevaron en esta ocasión unos $5 mil pesos.

Esta vez, los ladrones no entraron por una ventana pequeña trasera, como la vez pasada, sino que rompieron una ventana de mayor tamaño para ingresar al sitio y llevarse el dinero.

Vecinos del rumbo dieron aviso a la policía, luego de que esta mañana observaron extraños movimientos en el sitio y observaran a una persona desconocida en los techos.

Tras el aviso, se presentaron en el sitio el dueño y la encargada, y se percataron que habían sido, nuevamente, blanco de los ladrones.

El propietario del establecimiento, como ya informamos, es el comerciante Ignacio Domínguez Riveroll, quien señaló que es el colmo que en menos de un mes haya sido visitado por los ladrones ya en dos ocasiones en la misma tienda.

El afectado señaló que si bien esta vez se llevaron menos dinero, no deja de ser un problema que los ladrones sigan haciendo de las suyas y nadie les ponga un alto.

Recordó que del robo anterior, a pesar de que hay denuncias interpuestas y hasta sospechosos, no se ha resuelto nada.

La agencia de Tris está en una zona bastante transitada, pues está sobre la avenida 31 y cerca hay una gasolinería y un Oxxo. Al sitio acudieron agentes municipales y estatales para tomar conocimiento del robo. (ProgresoHoy.com)