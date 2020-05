Seguro de desempleo llega a más yucatecos

Los apoyos se están entregando casa por casa con las brigadas del Gobierno del Estado que cumplen con todos los protocolos sanitarios./

El esquema beneficia a 46,800 familias yucatecas durante la contingencia por el Coronavirus.

TEABO.– A sus 59 años de edad, para Manuel Mario Ic Poot era angustiante y difícil pasar la contingencia por el Coronavirus, pues al no tener trabajo tampoco contaba con los recursos para sostenerse junto a su esposa, quien padece diabetes, y salir en busca de algo representaba un alto riesgo.

El hombre, quien se dedica a la albañilería, hasta antes de la contingencia sanitaria viajaba a Mérida para trabajar, pero a causa de la inactividad económica su empleo se canceló, por lo que se encontraba en la incertidumbre hasta que recibió, a la puerta de su casa, el apoyo por 2,500 pesos mensuales del Seguro de Desempleo que durante abril y mayo dispuso el Gobernador Mauricio Vila Dosal para apoyar la economía familiar.

Manuel, habitante del municipio de Teabo, comentó que desde hace cerca de mes y medio se quedó sin trabajo porque en la obra en la que se encontraba trabajando se suspendieron actividades para evitar contagios y poner en riesgo la salud de los empleados.

«Tengo muchos patrones, pero donde llegaba me decían que no había trabajo por la enfermedad. Me dijeron: mejor anda a descansar, está peligroso, estás arriesgando mucho, ya estaba pensando qué iba a hacer porque no había dinero, yo estoy al día, trabajo de albañil y si no trabajo, no hay para la comida», recordó el hombre.

En ese sentido, el beneficiario explicó que ha seguido las recomendaciones del Gobierno del Estado para protegerse aún más debido a que su esposa padece diabetes y forma parte del sector vulnerable de esta enfermedad.

Manuel Ic agradeció la ayuda económica en efectivo que envía el Gobierno del Estado, el cual, dijo, se complementa con la entrega de despensas que ayudan a todas las familias para sobrellevar estos tiempos difíciles.

«Gracias a Dios, gracias al Gobierno del Estado por ayudarnos, no pensé que me llegaría la ayuda, porque he visto que en otras ocasiones solo a algunos les toca, pero hoy veo que lo están dando parejo», finalizó.

En el mismo municipio, otra de los 46,800 beneficiarios de este programa es Wendy Yah Domínguez, quien es madre soltera y, a causa de la contingencia sanitaria, vivía problemas económicos, pues tenía que darle de comer a su hijo de 10 años y se encontraba sin un ingreso seguro.

«Con esta enfermedad es difícil porque no podemos salir a trabajar, además yo vivo con mi mamá y ella es diabética e hipertensa, así que me da miedo de que le pase algo y acá no hay trabajo para hacer algo extra que nos apoye», expresó.

La mujer recordó que desde el inicio de la pandemia se quedó sin trabajo pues era empleada doméstica y por seguridad tuvo que quedarse en casa con su familia.

«Estamos comiendo lo que hay, con eso vive uno y así estamos. Los primeros días, una de mis tías nos ayudó y dijo que nos prestaba un poquito y así salimos, pero sí me desesperaba no tener trabajo», puntualizó.

Sin embargo, hasta la puerta de su domicilio llegó personal del Gobierno del Estado con el segundo pago en efectivo del Seguro de Desempleo, «yo no contaba con que nos iban a dar este apoyo, la primera vez me sorprendí porque nunca me ha llegado un apoyo del Gobierno del Estado y dije: esperemos en Dios que me tomen en cuenta y sí pasó. Lo agradezco porque sí lo necesitamos”, mencionó Yah Domínguez.

Por su parte, Julia Gutiérrez Pat, quien es empleada en una fábrica, también agradeció la segunda entrega de este apoyo porque con esto podrá sostener a su hijo de 12 años.

«Muchas gracias, soy una de las personas que no me toca nada y pues hoy siento qué es recibir un apoyo del Gobierno del Estado, estoy muy agradecida y nos da mucha satisfacción que sea hasta la puerta de nuestra casa», añadió.

El programa forma parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos, que impulsa el Gobernador Vila Dosal para apoyar la economía de los yucatecos que se han visto afectados por la contingencia sanitaria. Este esquema cuenta con un presupuesto de $234 millones para ser repartido por brigadas del Gobierno del Estado que cumplen con todos los protocolos sanitarios y la segunda fase de entregas concluye hoy viernes 22 de mayo.