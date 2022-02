“Si no me quieren, para qué me quedo”, dice Palazuelos

MÉXICO.– Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Quintana Roo, dijo este viernes que se “hará a un lado” en sus aspiraciones por la nominación, esto un día antes de que el partido decidiera si sería o no el candidato oficial.

“Anoche cené con el jefe Dante (Delgado) (…) y pues él me da sus raciocinios de la marca y así, y me dice (que se) mancha su marca por mis declaraciones anteriores y demás. Entonces pues ahí acordamos los dos ‘mejor yo me hago a un lado’. Si no me quieren, para qué me quedo“, dijo en entrevista con Enrique Hernández para WRadio.

El empresario aseguró que su candidatura habría representado una oportunidad para que MC obtuviera una gubernatura en las elecciones de este año.

“Creo que yo pierdo, pero también ellos pierden mucho. Creo que se dejaron llevar por gentes que le hicieron grilla interna al partido. Al final la historia juzgará si fue un error o si fue un acierto. Yo lo que sí siento es que Movimiento Ciudadano no va a ganar alguna elección de las que habrá ahorita y esta era una gran oportunidad de ganar el estado”, dijo.

Desde que Palazuelos fue registrado como precandidato del partido naranja, el pasado 21 de enero, se vio envuelto en diversos escándalos.

Poco antes de que se sumara a MC, cuando figuraba como aspirante a gobernador del PRD, la periodista Lydia Cacho reiteró las acusaciones hacia Palazuelos de estar involucrado con una red criminal en Tulum. Semanas después, cuando fue registrado con Movimiento Ciudadano, Cacho nuevamente lo señaló y dijo que era “misógino, clasista e ignorante”, motivos por los cuales el partido debía estar desesperado al lanzarlo como precandidato.

Más adelante, el actor enfrentó acusaciones por haber confesado durante una entrevista en 2020 que había asesinado a dos personas y que se tenía amigos mafiosos. En una charla con Yordi Rosado, Palazuelos explicó que en 2001 estuvo en una balacera con un teniente del ejército y un “amigo colombiano mafiosón” en donde mataron a unos sujetos.

A esto, Roberto Palazuelos respondió que él no había asesinado a nadie, y que las acusaciones se trataban de una guerra sucia en contra de su campaña. “Tratan de sabotear mi campaña, y tratan de sabotear todo con guerra sucia. Es una situación que pasó en 2001 en la que nosotros habíamos llegado a la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México“, explicó en conferencia de prensa.

Pese a ello, la viralización del video provocó que diferentes actores políticos tanto de su partido como de otras agrupaciones lo criticaran a él y a su precandidatura. Militantes de MC como Patricia Mercado, Laura Ballesteros y Martha Tagle reprobaron el video donde se declara como presunto asesino; “es más beneficioso no darle la candidatura que sostenerla”, escribió Tagle en su cuenta de Twitter.

El escándalo y las críticas llevaron a los dirigentes del partido a replantearse si sería Palazuelos su candidato para buscar la gubernatura de Quintana Roo. La senadora por MC, Verónica Delgadillo, dijo este jueves que a más tardar el sábado se definiría a su candidato

“En esta semana tenemos que dar seguimiento a las candidaturas que hemos planteado de Movimiento Ciudadano, yo no quiero adelantar, pero llevamos un debate interno muy rico”, dijo la legisladora.