Si Rusia ataca a la OTAN les aseguro, que sí respondemos, será la Tercera Guerra Mundial: Biden

EE.UU.– El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que si Rusia ataca a un miembro de la OTAN tiene “la obligación sagrada de responder” a la agresión, con lo que comenzaría la Tercera Guerra Mundial y eso debe evitarse.

“Les aseguro, si respondemos, será la Tercera Guerra Mundial, pero tenemos una obligación sagrada en el territorio de la OTAN, una obligación sagrada (de responder en caso de ataque), el Artículo 5. Y no lo haremos. Aunque no lucharemos la Tercera Guerra Mundial en Ucrania, la guerra de Putin contra Ucrania nunca será una victoria”, dijo el presidente en una reunión con el Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes.

“Defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN con todo el poder de una OTAN unida y galvanizada. No libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. La confrontación directa entre la OTAN y Rusia sería la Tercera Guerra Mundial, algo que debemos tratar de evitar”, había horas antes el mandatario en un mensaje para anunciar nuevas sanciones a Rusia.

Biden anunció este viernes la prohibición de importar marisco, vodka y diamantes de Rusia a Estados Unidos como sanción por la invasión rusa de Ucrania.

En una intervención televisada desde la Casa Blanca, Biden dio más detalles sobre la decisión adelantada ayer de poner fin a su trato comercial favorable con Rusia y explicó que el objetivo es dificultar los negocios entre Rusia y Estados Unidos, así como con otros aliados de la OTAN y el G7.

“La designación del estatus de nación más favorecida significa que dos países han acordado comerciar entre sí en las mejores condiciones posibles: aranceles bajos, pocas barreras al comercio y las mayores importaciones permitidas”, explicó Biden.

“En Estados Unidos lo llamamos “relaciones comerciales normales permanentes” (PNTR), pero es lo mismo. Revocar las PNTR para Rusia va a dificultar que este país haga negocios con Estados Unidos. Y hacerlo al unísono con otras naciones que constituyen la mitad de la economía mundial será otro golpe demoledor para la economía rusa, que ya está sufriendo mucho por nuestras sanciones”, dijo el mandatario estadounidense.

