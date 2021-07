Siempre sí: jueza vincula a proceso penal a Cortés y ex regidores por actos de corrupción

EL EX ALCALDE Y LOS EX REGIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN «TURQUESA» 2015-2018 ENFRENTARÍAN PENAS DE DOS A CATORCE AÑOS DE CÁRCEL / ORDENA JUEZA QUE NO PUEDEN SALIR DE YUCATÁN Y DEBEN PRESENTARSE A FIRMAR PERIÓDICAMENTE Y ESTAR BAJO VIGILANCIA DE LAS AUTORIDADES / HABRÍA OTRAS GRABACIONES QUE LOS INVOLUCRAN EN HECHOS DE CORRUPCIÓN

PROGRESO.– En un hecho sin precedente para este municipio, los once regidores del Cabildo «turquesa» 2015-2018 de Progreso -que encabezó en ese entonces José Isabel Cortés Góngora-, fueron imputados por el delito de cohecho, pues presuntamente recibieron $110 mil pesos cada uno por aprobar y firmar un contrato amañado en perjuicio de la Comuna y a favor de una empresa privada para la sustitución de luminarias en la ciudad y comisarías.

Según el juicio, se les imputó el delito de cohecho porque presuntamente el 23 de diciembre de 2016 recibieron $110,000 cada uno ($2.1 millones en total) por firmar el contrato de $39 millones con Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial G.G., S.A. de C.V., para que cambie el alumbrado público con focos led en el municipio.

El Poder Judicial de Yucatán informó anoche que los 11 ex regidores fueron denunciados por el apoderado legal del Ayuntamiento 2018-2021, Lic. Carlos Martín Pérez Vidal.

Como parte de las medidas cautelares, los 11 imputados se deben presentar periódicamente y someterse a vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso, y se les prohibió salir de Yucatán.

LOS REGIDORES ACUSADOS…

Así lo determinó ayer, tras prolongada audiencia que duró unas 10 horas, la jueza de Control de Progreso, Diana Yadira Garrido Colonia, quien vinculó a los 11 ex funcionarios a proceso penal.

Los 11 imputados son los siete ex regidores «turquesas» encabezados por José Cortés Góngora, alcalde; Enrique Ordaz Martínez, síndico; María del Carmen Villanueva Ávila, secretaria municipal; Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec y Arturo Núñez Castro.

También fueron imputados a proceso penal los cuatro regidores plurinominales: los priistas Jorge Méndez Basto (ex presidente del PRI en Progreso), Gabriela Flores Chan y Margarita Peniche Linot, y el único edil del PAN, Jorge Casanova Simá (ex presidente del PAN en Progreso), quienes recibieron la citada cantidad de dinero, según se aprecia en un vídeo.

SOBRES COLOR MANILA…

Cabe señalar que según el vídeo, el dinero lo recibieron en sobres color manila en el mes de diciembre y no corresponde a su aguinaldo -según versiones de algunos ex ediles-, debido a que el aguinaldo, así como el sueldo de los ediles se depositaba en sus tarjetas bancarias de nómina.

De igual forma es de llamar la atención la actitud de los ex ediles al momento de recibir el dinero, pues se notaban nerviosos. Incluso uno de ellos, el priista Jorge Méndez, intenta ocultarse para tratar de quedar fuera de cámara, para luego contar el dinero recibido.

Mientras el resto de los ediles contaban el dinero, José Cortés y Enrique Ordaz observaban a sus compañeros regidores en medio de risas y charlas con sus compañeros.

Como se sabe, el priista Jorge Méndez, es actualmente regidor reelecto en el Cabildo 2018-2021. En el pasado proceso electoral contendió como suplente del motuleño Jorge «Pollo»Montañez por la diputación local del IX Distrito y anteriormente también fue Presidente del PRI en Progreso. Méndez Basto está identificado con el grupo político del ex alcalde Daniel Zacarías Martínez.

EL ORIGEN DEL VÍDEO…

El vídeo que obra en poder de las autoridades, es solo uno de varios que se grabaron durante la administración 2015-2018 que encabezó José Cortés.

Como se sabe, el edil mandó a colocar decenas de cámaras en diferentes sectores y oficinas del Ayuntamiento, con el fin de tener vigilados a sus colaboradores.

Luego de ganar las elecciones al derrotar a la priista Jéssica Saidén Quiroz (ahora simpatizante de Morena) en el año 2015, el entonces alcalde José Cortés no confiaba en nadie, solo tenía algunos cercanos colaboradores, por lo que instaló las cámaras de vídeovigilancia.

Una de estas vídeocámaras estuvo instalada en el interior de la Sala de Regidores, que es la sede de las reuniones del Cabildo de Progreso.

El citado vídeo donde los ediles aparecen recibiendo el dinero, es solo una de varias grabaciones que existen, pues hay versiones de que existen otros vídeos donde los ediles, e incluso ex directores del Ayuntamiento, reciben otras cantidades de dinero a cambio de la aprobación y firmas de otros proyectos que se realizaron en el municipio en ese entonces, como la venta de una calle a una familia meridana.

Las cámaras de vigilancia eran atendidas por el personal del Departamento de Sistemas del Ayuntamiento 2015-2018. El personal de esa área se encargaba de descargar las grabaciones y entregarlas a sus «superiores».

Cuando José Cortés concluyó su gestión municipal, mandó a retirar todas las cámaras de vigilancia, pero varias copias de esas grabaciones quedaron en poder del personal de Sistemas, quienes filtraron estos materiales a la actual administración panista y que sirvieron como pruebas de las denuncias penales que se presentaron.

PLAZO DE CUATRO MESES…

Asimismo, el Poder Judicial informó que la jueza Diana Garrido otorgó a los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación complementaria, el cual vencerá el viernes 12 de noviembre próximo.

La juzgadora indicó que durante todo el tiempo que dure el proceso penal se mantienen las medidas precautorias para los 11 ahora vinculados.

La audiencia de vinculación terminó a las 9:30 de la noche y comenzó a las 11:40 de la mañana. Los ex ediles enfrentarían penas de 2 a 14 años de prisión y además se les podría ordenar devolver el dinero que recibieron.