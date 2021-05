Sólo con apoyos y empleos vamos a superar la pobreza: Pili Santos

Izamal, Tixkokob y todos los municipios del XV Distrito tienen todo para atraer inversiones públicas y privadas y generar empleos para todos, en especial para sus jóvenes, para que ya no tengan que irse por necesidad a Mérida, Cancún o Estados Unidos, destacó la candidata a diputada local del PAN Yucatán y Nueva Alianza por esa demarcación electoral, Pili Santos Díaz.

«Quien quiere irse por gusto, está muy bien, se vuelven embajadores nuestros ahí donde estén y aquí siempre será su casa, pero muchos jóvenes deben irse de sus municipios por necesidad, no por elección, y eso no está bien», precisó la futura diputada local.

«En el interior del Estado siempre ha sido urgente crear empleos, pero la pandemia empeoró las cosas: ahora urge recuperar los empleos perdidos y generar nuevos empleos para más jóvenes —reiteró—. Quiero ser muy clara: sólo con apoyos y con empleos vamos a superar verdaderamente la pobreza. Si queremos que no haya pobres, hay que generar las condiciones para la creación de empleos. El gobernador Mauricio Vila ya está haciendo su parte y debemos sumarnos a ese esfuerzo para bien de todos los yucatecos».

«Y también quiero ser enfática en que sólo trabajando juntos podemos lograr cambios importantes —sostuvo—. Los candidatos del PAN Yucatán y Nueva Alianza hacemos campaña juntos, en equipo, porque así también vamos a trabajar, juntos y en equipo por el bien de los yucatecos».

Pili Santos advirtió que los ciudadanos «se merecen todo el respeto de los que hoy queremos ser funcionarios. Si siendo candidatos nos empujamos unos a otros en plena calle, si no respetamos a los ciudadanos, si no podemos ponernos de acuerdo, tampoco lo haremos como funcionarios y no vamos a funcionar».

La candidata encabezó sendas caminatas en la comisarías de San Antonio Chuc, Tunkás; Tixbakab, Cenotillo, y en Xbec, Buctzotz, con los aspirantes panistas a las presidencias de los tres municipios, Jorge Kuh Méndez, Angel Cardoz Hernández y Víctor Manuel Campos Baeza, respectivamente.