«Somos más los que queremos ver a Progreso crecer y seguir avanzando»: Julián Zacarías Curi

PROGRESO.– Vecinos de la colonia Juan Montalvo recibieron ayer por la tarde la presencia del candidato a la presidencia municipal de Progreso por el Partido Acción Nacional (PAN), Julián Zacarías Curi, quien estuvo acompañado de su esposa Alma Rosa Gutiérrez Novelo; ambos además de escuchar los diversos puntos de vista de la gente y las necesidades que aún existen en el municipio, resaltaron cuán importante es la participación de la ciudadanía para sacar adelante a Progreso.

Antes de reunirse con hombres y mujeres de mar, el candidato panista caminó en calles de la mencionada colonia para saludar a los vecinos e invitarlos a participar en las próximas elecciones, no sin antes informarse y emitir un voto razonado.

Una de las personas que saludó al candidato fue la joven Ena Prado, quien trabaja en conocido restaurante de dicha colonia, quien expresó: “su trabajo es bueno, y como en todos lados, va a haber personas que se van a quejar. Hay bastantes cosas buenas que han mejorado, todavía falta, eso sí, pero ya se avanzó bastante. Lo importante es que nos informemos y más ahora, sea el partido que sea, nos orientemos”.

En ese contexto, Zacarías Curi agradeció a quienes reconocieron y comprendieron que la pandemia fue una de las causantes de que se avanzara pausadamente a favor de la infraestructura urbana, y que ésta obligará a redirigir los recursos para atender la contingencia sanitaria.

“Es el único que ha hecho muchas mejoras en el puerto, todos los demás presidentes que han entrado no hicieron mucho. Es triste que las personas critiquen que no atendió calles, él que más quisiera terminar todo, pero no se puede hacer todo tan rápido y menos con esto de la pandemia”, expresó la señora Doris Hernández.

Por lo que el candidato reiteró que sus propuestas de campaña van enfocadas a dar continuidad a su proyecto de trabajo de igual modo a crear organismos y programas enfocados a apoyar a más sectores de la población, como iniciar una Casa Joven para fomentar el estudio y las actividades recreativas en jóvenes, o brindar más apoyo a emprendedores, a fin de asesorar, acercar servicios, y programas para que más progreseños pongan en marcha sus proyectos, por mencionar algunas propuestas.

Por todo lo anterior, Zacarías Curi reiteró: “el progreso de Progreso continuará más fuerte que nunca, y se seguirá notando el cambio en cada colonia y en cada comisaría. Gracias a las y los vecinos de la colonia Juan Montalvo por escuchar nuestras propuestas y apoyar nuestro proyecto. Somos más los que queremos ver a Progreso crecer y seguir avanzando, y sin miedo lo demostraremos este 6 de junio”, concluyó.

Cabe mencionar que ayer simultáneamente hicieron actividades proselitista en el municipio los candidatos a diputados, Erik Rihani González, por el IX distrito local, esto en calles de la entrada a Progreso, mientras que Carmen Ordaz Martínez, por el II distrito federal en el puerto de Chuburná, para finalmente coincidir los tres en una reunión con trabajadores del sector pesquero.