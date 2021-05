Somos más los que queremos verdaderas soluciones a los problemas de Chicxulub: Lila Frías

PROGRESO.– La abanderada por el PRI a la alcaldía de Progreso Lila Frías recorrió las calles de Chicxulub Puerto, con entusiasmo y alegría celebrando a los consentidos de la casa con motivo del Día del Niño.

Lamentablemente no todo fue alegría, los testimonios de los ciudadanos del puerto de Chicxulub sobre las problemáticas que hoy en día viven son una realidad, familias se encuentran en total abandono, inseguras y sin servicios de calidad.

los vecinos comentan que desde hace tres años el puerto de chicxulub no tiene una digna atención médica por parte del centro de salud ya que carecen de material y medicamentos, falta de alumbrado y seguridad pública,

“Chicxulub tiene las calles más olvidadas a tal grado que los mismos vecinos recurrieron a la recolección de firmas para la pavimentación, y la respuesta que obtuvieron por parte de la autoridad fue que la calle 22a x 35 no existe”.

Sumándole que en época de lluvias las casas de los habitantes de dicha zona quedan totalmente cubiertas en agua de la ciénaga y nunca nadie llega a auxiliarlos, ellos mismos buscan la manera de sobrevivir apoyándose entre vecinos ya que las autoridades correspondientes no hacen caso a esta zona.

Por su parte Lila Frías expresó que “esto me hace más fuerte y me motiva para seguir adelante en mi proyecto, el de apoyar de verdad a las personas que realmente nos necesitan, no es justo que aún hayan personas que vivan en total abandono”

“Unos quieren engañarnos o hacernos creer que vamos muy bien, pero la realidad es totalmente contraria, si no los invito a venir a escuchar a los vecinos de Chicxulub”

Al finalizar la caminata, la candidata del PRI a la alcaldía y parte de su equipo realizaron una caravana infantil por las calles de Chicxulub con motivo del Día del Niño.