Suspenden actividades portuarias en Progreso ante protestas post-electorales

LA API ORDENA DETENER ACTIVIDADES EN EL PUERTO / PÉRDIDAS ECONÓMICAS A EMPRESAS Y AFECTACIONES CON LA CARGA Y DESCARGA DE RIELES DEL TREN MAYA Y PRODUCTOS EN LA TERMINAL REMOTA ANTE EL BLOQUEO DE UN GRUPO DE PERSONAS INCONFORMES CON EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES / LLEGAN AL LUGAR ELEMENTOS POLICIACOS Y DE LA GN PARA ACTUAR EL CASO NECESARIO



PROGRESO.– Las protestas de un grupo de ciudadanos de este puerto que no está de acuerdo con los resultados electorales de Progreso y el triunfo del panista Julián Zacarías Curi y que mantienen bloqueado el acceso del puerto de altura, ya afectaron las intensas operaciones de descarga de rieles para el Tren Maya, así como la carga y descarga de barcos que se encuentran atracados, por lo que este martes se suspendieron todas las labores en la terminal portuaria.

De acuerdo con fuentes de la API, el director general, vicealmirante retirado Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, giró instrucciones para suspender este martes todas las operaciones en la terminal portuaria con el fin de evitar conflictos con los manifestantes.

Por ese motivo, se informó, todas las empresas que tienen operaciones en el puerto, así como oficinistas y administrativos, tanto de agencias aduanales, terminal de contenedores, entre otros, no se presentaron a trabajar o fueron retirados desde temprano.

A raíz del bloqueo, la API solicitó apoyo de las fuerzas del orden, por lo que llegaron al lugar decenas de unidades de la SSP y personal de la Guardia Nacional, que ya se ubicaron en los alrededores de la zona para actuar en caso necesario.

DETENIDA LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS…

Como se sabe, las 3,500 toneladas de rieles para el tren maya, cuyos trabajos de descarga y traslado están detenidos, llegaron el pasado 26 de junio procedentes de Iwata, Japón, a bordo del buque «Rosaire A. Desgagnes».

De igual forma, a raíz de las protestas, están detenidos las operaciones de los buques portacontenedores Yerupaja y Guadalupe, así como los graneleros Neptulus, Kociewie, Flora Topic, que operan en las diferentes terminales portuarias de Puerto Progreso.

En el puerto también están atracados los tanques que descargan combustible para Pemex (mediante los ductos) The Chief, BW Bobcat, Calakmul e Ignacio Allende.

MORENISTAS Y GENTE DEL PES EN LA PROTESTA…

Según se informó, esta «paralización» del puerto de altura está generando fuertes pérdidas económicas a las empresas, así como al propio gobierno, pues se ha tenido que detener momentáneamente el traslado de rieles para los trabajos de construcción del Tren Maya, obra insignia del gobierno de la 4T impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, desde ayer, varios manifestantes se identificaron con el ex candidato del PES, Romario García y con la ex abanderada de Morena Jessica Saiden, e incluso varios ex regidores hicieron acto de presencia entre la gente que protestaba. Ayer se observó entre la protesta gente del PRI, así como la esposa de Romario García, la joven Michelle García, y ex candidatos a regidores de Morena, Damián Medina y Alejandro Muñoz, por mencionar a algunos.

Este martes, en la continuación de la protesta, los manifestantes mantenían bloqueado el acceso a la terminal portuaria con una camineta, así como con varias sillas y algunas personas. A lo largo del día, más gente se ha reunido en ese sitio.

Hoy martes, por cierto, fue visto entre los manifestantes el ex candidato a síndico de la planilla de Morena, el Dr. Raúl Alvarado Naal, quien vestía playera roja y quien al ser identificado por los medios de comunicación, prefirió evadirlos y retirarse del lugar. Algunos manifestantes incluso trataron de obstaculizar el trabajo de los reporteros.

Ayer mismo, al igual que los ex candidatos de Morena y PES, la ex candidata del PRI y actual diputada local, Lila Frías, también desconoció el resultado de la elección y señaló, sin presentar pruebas, que la elección fue un Fraude Electoral, encabezado por el Gobierno del Estado de Yucatán, el IEPAC Yucatán y Julián Zacarías Curi. Lila Frías aseguró que «no es posible que 27 mil personas hayan emitido su voto en tan solo 6 horas efectivas, después de tantos errores que el IEPAC cometió», pero tampoco presentó pruebas sobre sus señalamientos ni informó si ya interpuso algún recurso oficial ante las autoridades electorales. (ProgresoHoy.com)