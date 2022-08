Taxis «pirata» huyen de reversa para evitar una inspección en Progreso (VÍDEO)

SORPRENDE A CIUDADANOS EL MANEJO TEMERARIO DE LOS CHOFERES AYER, EN PLENO CENTRO DE PROGRESO

PROGRESO.– La numerosa presencia de taxis «piratas» que prestan servicios de transporte en este puerto, ya generan problemas a las autoridades municipales que no han podido regularlos.

Se trata de personas que son dueños de vehículos o que trabajan para dueños de automóviles que usan las unidades para dar servicio de taxi sin contar con la concesión que marca la Ley. Los vehículos no tienen ningún rótulo ni númeración.

Algunos incluso amparados en que son taxis «de plataforma», ofrecen sus servicios junto a los paraderos de taxis que se ubican en el Centro de Progreso, sin que ninguna autoridad intervenga a pesar de que estacionan en espera de pasajeros.

Como se sabe, las plataformas funcionan con vehículos que están operando en la ciudad y acuden al llamado de un servicio mediante la aplicación o «App». Pero en Progreso no funciona así, pues los choferes distribuyen tarjetas con sus numeros telefónicos e incluso se anuncian en redes sociales y dan servicio de taxi, sin usar las aplicaciones.

PARADERO DE TAXIS EN LA CALLE 29…

Desde hace tiempo, automóviles particulares estacionan en la calle 29 entre 80 y 82, a las puertas de la estación de camiones de Autoprogreso, donde esperan al pasaje que llega de Mérida. Prácticamente ya tienen instalado su sitio en ese lugar.

Ayer, alrededor de las 10 de la mañana, inspectores de Transporte Municipal acudieron a ese sitio a realizar una verificación a un automóvil particular que estaba dando servicio de taxi. Al poco rato llegó incluso otro vehículo de color azul. Tras dialogar por varios minutos, ambas unidades particulares se dieron a la fuga metiendo reversa en plena calle 29, sin importar que una de las unidades casi colisiona con una moto que transitaba en esa arteria.

El arrancón de las unidades que se fueron en reversa, sorprendió a decenas de transeúntes quienes criticaron la forma temeraria en que estaban conduciendo, pues pudieron atropellar a alguien.

Cabe recordar que en el 2018, se otorgaron permisos provisionales para la creación de una nueva agrupación de taxistas denominada Ecotaxis, los cuales son de color azul.

Esto generó inconformidad de los taxistas del Frente Único de Choferes de Progreso, quienes usan taxis de color blanco, rotulados y numerados y que prácticamente han aprendido a convivir con la nueva agrupación.

Sin embargo, la aparición de más unidades que dan el servicio, inicialmente a través de plataformas digitales, ha ocasionado la aparición de más autos particulares que no usan plataformas y sí dan servicio de taxi mediante llamada telefónica.

Tras los hechos de ayer, la Dirección de Transporte que encabeza Felipe Pech González no ha informada nada de manera pública, y tampoco la policía municipal reportó detenidos por la conducción temeraria de estos choferes. (ProgresoHoy.com)