¡Tiene 12 años y ya va a la Universidad!, es de Quintana Roo

QUINTANA ROO.– Un adolescente vecino de Quintana Roo, ha llamado la atención de diversos medios debido a que ya cursa la carrera de Ingeniería en Sistemas de Energía a sus 12 años de edad.

Se trata de Iker Dacak, quien el pasado 29 de agosto comenzó a asistir a clases a la Universidad Autónoma de Quintana Roo con sede en Chetumal.

Según autoridades educativas, es el primer menor quintanarroense que cursa la universidad a los 12 años.

Al respecto, diversos medios difundieron que el menor está más que contento por este logro: “Es un ambiente completamente nuevo en el que nunca he estado de forma completa y esa parte es lo que me da miedo”.

Iker, habita en la capital de Quintana Roo junto con su madre y abuelos y desde pequeño comenzó a demostrar su avanzado coeficiente intelectual. Según se informó, tiene un CI de más de 130.

Su familia informó que en tan solo un año y medio Iker Dacak concluyó el nivel básico y media superior, siendo las matemáticas y el inglés sus materias favoritas.

“Me gustan las matemáticas porque puedo estudiar teoremas, puedo poner en práctica conceptos y básicamente las aplicaciones son muy, muy complejas y me gustan las cosas que son así», declaró a medios locales.

Su maestro de matemáticas, Cástulo Jiménez, señala que ya va en un nivel muy avanzado: “Ahora le estoy tratando de ponerle cierto nivel más alto que el de prepa: álgebra, geometría plana, geométrica analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, estábamos viendo matemáticas combinatorias”.

Actualmente, Iker está tomando un curso de robótica que imparte la UNAM vía internet y también participa en un grupo de oratoria a nivel internacional.