TIPSMÉDICOS: ¿Cómo saber si aún contagio Covid 19?

POR EL DR. DAVID RICARDO OJEDA CORREA

Una de las confusiones más grandes que podemos tener ante la COVID 19 es el tipo de prueba que debemos de realizarnos, no solo para llegar al diagnóstico de la enfermedad, sino para saber si contagiamos. Si deseas saber si hay alguna prueba que sirva para saber si contagias sigue leyendo, pues hay una que usamos los médicos dedicados a esta enfermedad y quizá no es la que piensas.

Existen diferentes pruebas de COVID 19 pero se basan prácticamente en dos principios, las pruebas que detectan antígenos y las que detectan partículas del virus, llamadas PCR.

En palabras más coloquiales funcionan de la siguiente forma: supongamos que el cuerpo humano tiene una puerta, la cual hay que atravesar para revisar si tenemos algún virus. Cuando se trata de la prueba de Antígeno de Covid 19, también llamada prueba rápida, lo que ocurre es que esta abre la puerta y le pregunta a nuestro cuerpo, a nuestras células, si vieron al virus. Si alguna de esas células lo detecta entonces avisará que sí está ahí el coronavirus y saldrá como positivo el resultado. Por otro lado, cuando se trata de la prueba de PCR, esta abre la puerta y busca por sí misma si hay alguna partícula del virus, siendo por tanto una prueba directa y mucho más certera al no necesitar de intermediarios.

Con lo anterior, queda mucho más claro el porqué, dentro de la visión médica, la prueba de antígeno no se considera una prueba diagnóstica mientras que la PCR sí; además, con ello queda claro la razón de la diferencia de costos entre una y otra.

Para ayudarle a diferenciarlas mejor, ya que ambas requieren el uso de hisopo por la nariz, llamémosla según su costo. La de antígeno es la prueba “económica” que mientras más barata te la vendan, más posibilidad de tener errores presenta, mientras que la coloquialmente llamada PCR (en realidad RT-PCR) cuyo nombre completo es reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, es la conocida como prueba cara y único método diagnóstico por laboratorio para Covid que existe, pero, ojo, estas no sirven, de ninguna forma, para saber si aún contagias.

He visto, con curiosidad, que mucha gente se hace la prueba de antígeno después de los 5 días de que iniciaron sus síntomas pensando que les dirá si aún contagia, lo que no saben es que, esta prueba, casi siempre saldrá negativo después de ese día, tengas o no tengas la enfermedad, así que es un error usarla como método para saber si contagiamos.

La CDC ha sido muy clara en cuanto a saber cuándo contagiamos y cuando no: si aún hay síntomas quiere decir que se es posible contagiar. La COVID 19 dura entre 7 y 13 días, pudiéndose extender hasta 15 días en adultos mayores de 60 años según algunas fuentes.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la prueba de RT-PCR puede seguir dando positivo hasta un mes después de haber terminado con la enfermedad, otras fuentes hablan de aproximadamente mes y medio, refiriendo por tanto que aún hay partículas del Sars Cov 2 dentro del cuerpo, aunque el virus no esté activo y no represente un riesgo para ti o para los demás.

Hasta el momento, la única prueba que algunos médicos hemos usado para darnos una idea de si un paciente aún contagia o no es la cuantificación de CT o punto de corte de la RT-PCR, la cual, solo se reporta en los más importantes laboratorios del estado y cuyos costos rondan entre los

$1,500 y $2,500, razón por la cual solamente se solicita en casos especiales.

Recordemos que es muy importante estar bien informado, no caer en contradicciones de redes sociales y de personas que no tengan experiencia en Covid 19 o que no estén certificados en su atención. Recomiendo por tanto, contactar con médicos reconocidos en el tratamiento de esta enfermedad que no es más leve como muchos dicen, solamente es que ya varios estamos vacunados. En cuanto a la información

