Tony González inicia su campaña por la alcaldía de Temax

TEMAX.– Con un mensaje de unidad, Tony González, candidato a la presidencia municipal de Temax por el Partido Acción Nacional (PAN), arranca campaña en visita por la comisaría de Chucmichén de este municipio, donde dialogó y compartió sus propuestas y proyectos a las y los pobladores de este poblado al norte del estado de Yucatán.

“Desde joven trabajé y me he esforzado para salir adelante. Decidí involucrarme en la política con la ilusión de poder servirle a mi

pueblo, pues amo mis raíces, mismas que me han motivado para seguir generando más y mejores oportunidades para todos. Como funcionario

público he trabajado coordinando esfuerzos para promover la educación, el deporte, la salud, la cultura y la economía de mi pueblo y así lo

seguiré haciendo de la mano del pueblo por lo que mi petición es que sigamos unidos por Temax”, aseveró ante los ciudadanos el candidato.

Durante su recorrido por las principales calles de esta comisaría de Temax, Tony González invitó a los pobladores a que se sumen a este

proyecto de unidad en la búsqueda común por lograr lo mejor para Temax.

“Estoy convencido de que la educación abre puertas de desarrollo y conocimiento, por eso le apuesto a este importante rubro. Tengo visión y

experiencia para servir y hacer de nuestra lucha una realidad de superación, por eso le apuesto y estoy convencido que la clave es la

unidad sociedad y gobierno, para poder hacer más”, aseveró.