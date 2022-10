Tragedia de Halloween en Corea del Sur: mueren 149 personas tras estampida

Una avalancha de personas en un conocido distrito de ocio en Seúl, la capital surcoreana en medio de las celebraciones de Halloween, ha dejado un saldo de 149 muertos y unos 150 heridos, reportaron autoridades.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró el luto nacional.

Las celebraciones de Halloween han terminado en tragedia en el distrito de Itaewon, uno de los más conocidos de Seúl por ser centro del ocio nocturno e internacional en la capital surcoreana. Las autoridades locales informaron de al menos 151 fallecidos en una estampida humana, aunque la cifra podría ser superior debido a que decenas de personas han presentado paradas cardiorrespiratorias y están en estado grave.

Al parecer, los hechos sucedieron en un callejón estrecho de esta zona de la ciudad, cuando durante las celebraciones nocturnas por esta festividad, varias personas se abalanzaron sobre otras por motivos que todavía se desconocen.

Las imágenes que llegan desde el lugar muestran la gravedad de la situación, con decenas de personas siendo atendidas en el suelo. Según Choi Sung-beom, jefe de la estación de bomberos de Yongsan, 76 personas resultaron heridas debido a la estampida.

Además, Choi detalló que muchas de las víctimas fatales eran mujeres de aproximadamente 20 años.

Por su parte, el funcionario de la Agencia Nacional de Bomberos, Moon Hyun-joo, aseguró que «el área sigue siendo caótica, por lo que todavía estamos tratando de averiguar el número exacto de personas heridas».

Miembros de los equipos de emergencia de Seúl trasladan a uno de los fallecidos durante la estampida producida durante las celebraciones de Halloween en la capital coreana. En Seúl, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2022.

Miembros de los equipos de emergencia de Seúl trasladan a uno de los fallecidos durante la estampida producida durante las celebraciones de Halloween en la capital coreana. En Seúl, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2022. REUTERS – KIM HONG-JI

Las primeras alertas llegaron en torno a las 22:20, hora local. Los equipos de emergencias recibieron en unos minutos decenas de llamadas de auxilio. Y desde que llegaron al lugar los trabajos de atención a los heridos se llevan desarrollando durante toda la madrugada.

Más de 800 trabajadores de emergencia y policías de todo el país, incluido todo el personal disponible en Seúl, se desplegaron en las calles para atender a los afectados por la estampida.

Según han reportado las autoridades, el hecho se puede haber producido por una caída masiva en un callejón estrecho que pudo haber provocado el pánico entre los cientos de personas que estaban ahí. Sin embargo, las investigaciones sobre el origen de la tragedia siguen en curso.

Estas eran las primeras celebraciones de Halloween en Seúl tras la pandemia de Covid-19. Se estimaba que unas 100.000 personas acudirían al barrio de Itaewon a celebrar.

Las redes sociales han sido las encargadas de mostrar la situación de colapso que vivía el distrito de Itaewon en los momentos previos a la avalancha.

Las imágenes posteriores a la avalancha muestran a decenas de personas tendidas en el suelo en parada cardiorrespiratoria intentando ser reanimadas por servicios sanitarios y testigos de lo sucedido. Los hospitales de la capital surcoreana establecieron la alerta máxima ante el gran número de heridos que están recibiendo.

Video shows many people receiving CPR after stampede at Halloween party in Itaewon, Seoul; number of victims not yet known

⚠️: Viewer discretion is advised pic.twitter.com/H6iajwMxJ6

— BNO News (@BNONews) October 29, 2022

La noticia ha conmocionado a Corea del Sur y su mandatario, Yon Suk-yeol, presidió una reunión de emergencia con sus principales colaboradores y ordenó el envío de equipos médicos de emergencia a la zona, según informó su oficina.